Ist der Canalettomarkt noch sicher? Nach dem Anschlag in Berlin hat die Polizei auch in der hiesigen Region Konsequenzen gezogen. Der Weihnachtsmarkt wird jetzt besser bewacht.

Am Canalettomarkt wurde eine mobile Wache eingerichtet.

In Pirna wurden wegen des Anschlags in Berlin zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen auf dem Canalettomarkt getroffen. Laut Polizei-Sprecherin Jana Ulbricht wurde eine mobile Wache auf dem Markt eingerichtet, die zunächst bis einschließlich 23. Dezember präsent sei. „Nach Weihnachten werden wir die Lage dann noch einmal neu betrachten“, so Ulbricht. Zusätzlich seien mobile Streifen in der Altstadt unterwegs. Zu Betonsperren wie in Dresden werde es nicht kommen. (SZ/nr)

