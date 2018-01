Ist denn gar nichts mehr heilig? Weihnachtssterne, Lichterketten und ganze Bäume locken Diebe an. Zuletzt kam von Löbau über Herrnhut bis Großschönau einiges abhanden.

Herrnhuter Sterne sind beliebt und haben auch ihren Wert – bei Dieben. Immer wieder wird Weihnachtsdekoration gestohlen, in diesem Jahr vor allem in Löbau. © dpa

Region. Die letzten Reste der Weihnachtsdekoration verschwinden in diesen Tagen aus den Straßen vieler Gemeinden im Kreis. Mancherorts ist allerdings schon zur eigentlichen Weihnachts-Hochzeit so einiges verschwunden – unfreiwillig. Seit Jahren sind Herrnhuter Sterne, Lichterketten oder ganze Weihnachtsbäume begehrte Diebesbeute. Und je wertvoller der Schmuck, desto attraktiver ist er für Langfinger.

Herrnhuts Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) war in der Advents- und Weihnachtszeit deshalb arg erbost, dass Diebe gleich mehrfach zugeschlagen haben – auch bei der städtischen Deko. „Das ist eine neue Art von Rowdytum, eine Mitnahmementalität neuer Dimension“, kritisierte er auf SZ-Nachfrage. Dass ganze Bäume fehlten, sei schon ein Novum. Auf dem Zinzendorfplatz hatten sie gestanden, geschmückt mit Holzsternen, die jedes Jahr weniger werden. Die waren nach dem Weihnachtsmarkt weg. Auch von den Lichterketten mit Herrnhuter Sternen an der Bushaltestelle am Bahnhof kommen immer wieder Sterne abhanden. „Die sind ja im Grunde auf die Kerzen nur aufgesteckt, da nehmen sie manche offenbar einfach mit wie in einem Selbstbedienungsladen“, ärgert sich der Bürgermeister.

Für die Polizei ist das Problem zwar eher ein „Randphänomen der Kriminalität“ wie es Polizeidirektionssprecher Thomas Knaup formuliert. Doch immerhin hat die Polizei im Dezember von solcher 16 Diebstähle im Revier Zittau/Oberland Kenntnis erhalten. Es waren vor allem einzelne, größere Herrnhuter Sterne, die gestohlen wurden, in einem Fall war es auch eine Lichterkette. „Die Tatorte lagen im Schwerpunkt in Löbau mit neun angezeigten Taten, darüber hinaus in Ebersbach-Neugersdorf, Beiersdorf, Großschönau und Zittau“, zählt Knaup auf.

Bei den Löbauer Fällen gehe die Polizei inzwischen ersten Hinweisen zu möglichen Tätern nach. Die Ermittlungen dauerten aber noch an – und damit auch die Frage, nach dem Warum. Aus bisherigen Erfahrungen geht die Polizei vor allem von Gelegenheitsdiebstählen und Beschaffungskriminalität aus. Ziel der Täter, die Örtlichkeit und Wert der Sterne sehr gut zu kennen scheinen, ist es demnach, schnell an Geld zu kommen: 50 bis 100 Euro war das Diebesgut jeweils wert.

zur Startseite