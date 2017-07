Ist das Natur oder kann das weg? Eine Anwohnerin in Neusalza-Spremberg beklagt sich über Wildwuchs auf der Zufahrt zum Grundstück. Selbst abschneiden will sie aber nicht.

Petra Buess-Thiele am Tor ihres Grundstückes. Die Zufahrt ist bis zur Mitte des Weges fast zugewachsen. © matthias weber

Petra Buess-Thiele hat ein Problem mit dem Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge. Die gemeinnützige GmbH ist zuständig für die Pflege des Areals um den Fabrikteich und den Inselteich in Neusalza-Spremberg. An der Zufahrt zum Grundstück von Frau Buess-Thiele sind Sträucher so weit in den Weg hineingewachsen, dass Fahrzeuge die Zweige streifen müssen, wenn sie auf’s Grundstück wollen. Bislang hätten sich immer Mitarbeiter des Naturschutzzentrums um den Wildwuchs an der Zufahrt gekümmert, obwohl ihr der Weg gehört, sagt sie und verlangt, dass das auch so bleibt. Sie selbst könne das nicht leisten, erklärt sie weiter.

In früheren Jahren haben die Leute vom Naturschutzzentrum rund um die Teiche und auch an der Zufahrt zu dem privaten Grundstück viel öfter nach dem Rechten gesehen und beispielsweise häufiger gemäht als das jetzt der Fall ist, berichtet Hans-Gert Herberg. Er ist der Geschäftsführer des Naturschutzzentrums. Das Areal an den Teichen ist an den Naturschutzbund Dresden verpachtet. Für den pflegt das Naturschutzzentrum die Wiesen an den Teichen, zwickt auch mal Spontan-Vegetation ab, also Grün, das unkontrolliert dort wächst, wo es nicht soll.

Das Naturschutzzentrum muss seine Aktivitäten jetzt in diesem Areal auf das Nötigste beschränken, sagt Hans-Gert Herberg. Grund dafür ist, dass es keine Fördermittel für die Landschaftspflege in diesem Bereich mehr gibt und der Naturschutzbund Dresden das Naturschutzzentrum kaum noch beauftragen könne. Also sind die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums, das seinen Sitz in Zittau hat, nur noch selten vor Ort in Neusalza-Spremberg. Das ärgert Petra Buess-Thiele, denn bislang haben die Mitarbeiter aus dem Zentrum immer auch die Sträucher an ihrer Zufahrt zu ihrem Grundstück im Zaume gehalten. Sie verlangt, dass das weiter so läuft.

Hans-Gert Herberg ist auf SZ-Anfrage ziemlich genervt. Frau Buess-Thiele ist im Naturschutzzentrum sehr bekannt. Seit Jahren gibt es ihrerseits verschiedene Forderungen an diese Einrichtung. Die Frau aus Neusalza-Spremberg hat die Naturschützer auch schon einmal verklagt, allerdings erfolglos.

Der Geschäftsführer findet den neuerlichen Versuch, die Zeitung für ihre Zwecke einzuspannen, „eigentlich lächerlich. Wenn der Strauch den Weg einengt, hat man das Recht, die Zweige einzukürzen, sodass der Weg wieder uneingeschränkt nutzbar ist“, sagt Herberg. Wenn Zeit ist, werde er seine Leute in Neusalza-Spremberg vorbeischicken, damit sie den Strauch in seinem Wachstum bändigen.

Steffen Tammer ist Sachbearbeiter im Ordnungsamt in der Gemeindeverwaltung Oppach. Er verweist darauf, dass immer die Grundstückseigentümer dafür verantwortlich sind, Wildwuchs von Pflanzen zu beseitigen, wenn Beeinträchtigungen bestehen. Jeder habe zum Beispiel das Recht, vom Nachbarn zu verlangen, dass auf das eigene Gelände herüberreichende Zweige zurückgeschnitten werden. Weigert sich der Nachbar, darf man das auch selbst erledigen. Wenn Bäume, Sträucher oder Hecken bestimmte Höhen überschritten haben oder zu dicht an der Grundstücksgrenze stehen, kann der betroffene Grundstückseigentümer vom Nachbarn das Zurückschneiden oder sogar Beseitigen der Pflanzen verlangen. Allerdings gibt es dabei Verjährungsfristen zu beachten. Das sächsische Nachbarschaftsrecht gibt dazu Auskunft.

Steffen Tammer kennt übrigens kein Beispiel, wo Privateigentümer bei der Gemeindeverwaltung Oppach vorgesprochen und verlangt hätten, Bäume und Sträucher von öffentlichen Zufahrten zu ihrem Grundstück einzukürzen. Wenn es nötig ist, greifen Einwohner selbst zu Gartenschere oder Säge, weiß Tammer. Öffentliches Grün werde in Oppach von Mitarbeitern des Bauhofes gepflegt, zumindest an den wichtigsten Stellen in der Gemeinde.

