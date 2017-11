Ist das Kulturdenkmal noch zu halten? Das Gebäude des alten Heimatmuseums in Sebnitz steht leer und verfällt. Nun ist der Eigentümer gefordert.

In dem Gebäude Bergstraße 9 in Sebnitz befand sich einst das Heimatmuseum. © Dirk Zschiedrich

Der Schriftzug an dem Gebäude Bergstraße 9 ist noch deutlich zu erkennen. Hier hatte das Heimatmuseum Professor Alfred Meiche einst sein Domizil. Doch mit dem Umzug in der Hertigswalder Straße stand das Haus, einst erste Kinderverwahranstalt, leer. Der Eigentümer findet keinen neuen Interessenten. Somit könnte es bald genauso verfallen, wie andere Häuser. Die Stadt Sebnitz hatte den Eigentümer aufgefordert, Sicherungen am Grundstück vorzunehmen. Daraufhin hatte der Dachdeckerarbeiten vornehmen lassen. Mehr ist nicht passiert. Das Gebäude samt Grundstück verwildert. Inzwischen hat sich auch das Landratsamt des Gebäudes angenommen. Die Bauaufsicht und die Denkmalschutzbehörde sind in Kontakt mit dem Eigentümer und forderten ihn ebenfalls zu Sicherungsmaßnahmen auf. Immerhin ist das ehemalige Heimatmuseum ein Kulturdenkmal und sollte als solches gepflegt werden. (SZ/aw)

