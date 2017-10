Ist das etwas wert? Wer einen Haushalt auflösen muss, stellt sich oft diese Frage. Die Görlitzer Sammlungen können vieles bewahren.

Dieses Gemälde des aus Görlitz stammenden Künstlers Siegbert Jatzko im Depot des Kunsthistorischen Museums gehört zu 150 Werken, die seine Witwe den Städtischen Sammlungen geschenkt hat. Jasper von Richthofen erhält regelmäßig Anfragen von Angehörigen Verstorbener, ob das Museum Interesse am Nachlass habe. © pawel sosnowski/pawelsosnowski.c

Ein Gemälde, das die Peterskirche zeigt, eines mit den Gassen der Görlitzer Altstadt, ein drittes vom Ufer der Neiße. All diese Werke des Künstlers Siegbert Jatzko, dazu Zeichnungen, Radierungen, Skizzenbücher, aber auch ein Manuskript mit Erinnerungen an Kindheit und Jugend in Görlitz, insgesamt fast 150 Objekte, haben die Städtischen Sammlungen seit 2016 geschenkt bekommen. „Es war der Wunsch des Künstlers, dass sein Nachlass nach Görlitz zurückkehrt“, sagt Museumsdirektor Jasper von Richthofen. Siegbert Jatzko ist 1937 in Görlitz geboren und aufgewachsen, aber als Student in den 1950er Jahren politisch begründet aus der DDR geflohen. Als er in den 1980ern seine Heimatstadt wieder besuchte, schwor er sich, nie mehr herzukommen, so schockiert war er über deren Zustand. Nach 1990 kam er dann doch wieder, versöhnte sich mit der Stadt, sagte ihr eine neue Blüte voraus und besuchte sie von nun an jedes Jahr, um hier zu malen. 2002 ist ein Bildband mit seinen Görlitz-Bildern erschienen.

Als die Witwe des 2015 in Frankfurt am Main verstorbenen Künstlers auf Jasper von Richthofen zukam, freute sich der Museumsdirektor sehr. „Wir verstehen es schließlich als unsere Aufgabe, Kunst, aber auch archäologisch Interessantes oder historische Alltagsobjekte mit regionalem Bezug zu sammeln und zu bewahren. Vor allem durch Spenden dieser Art kann unsere Sammlung wachsen.“

Ein ganzes Konvolut wertvoller Dinge geschenkt zu bekommen wie im Falle der Sammlung Jatzko sei jedes Mal ein Glücksfall. Auch eine Sammlung mit Keramik von Walter Rauhe ist in diesem Jahr durch Schenkung in die Städtischen Sammlungen gelangt. Zwar könne das Museum auch Kunstwerke ankaufen, aber das Budget dafür sei klein, sagt von Richthofen. Manche Werke, die einen vier-, selten auch fünfstelligen Eurobetrag wert sind, kauft der Förderverein „Freunde der Görlitzer Sammlungen“ an, meist mit Unterstützung weiterer Partner, und schenkt sie dem Museum. „Dabei haben wir nicht immer vor, diese Dinge sofort auszustellen“, sagt Jasper von Richthofen, „häufig geht es vor allem darum, Werte aus der Region dem Kunstmarkt zu entziehen.“

Als Beispiel dafür nennt er die Sammlung des Meißener Weinhändlers Otto Horn mit wertvollen Skulpturen aus dem Kloster Marienstern. Für den Ankauf hatten sich die Stadtmuseen Görlitz, Zittau und Bautzen 2015 zusammengetan und mit Unterstützung der Fördervereine und der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen an der Auktion teilgenommen. Ziel war es, alle Werke in der Region zu halten. Einige private Kunstsammler boten allerdings mehr, als die Museen ausgeben konnten. Mit der Konsequenz, dass sich bald einige Werke für einen wesentlich höheren Preis auf dem internationalen Kunstmarkt wiederfanden.

Den größten Teil der Schenkungen erhält das Museum aber von privaten Spendern. Allein in diesem Jahr waren es wegen der DDR-Ausstellung bereits an die 400 Objekte, sonst sind es auch mal nur 100 im Jahr. Die meisten DDR-Exponate waren zwar Leihgaben, die inzwischen wieder bei ihren Besitzern sind, aber an gut 100 Stücken hatte das Museum dauerhaft Interesse und nahm sie in die Sammlung auf.

In privaten Haushalten gebe es gar nicht so selten wertvolle Gegenstände. „Viele Görlitzer haben umfangreiche Sammlungen.“ Und häufig wüssten die Angehörigen nichts damit anzufangen. Jasper von Richthofen wünscht sich deshalb, dass Angehörige bei Haushaltsauflösungen genau hinschauen und sich an ihn und seine Kollegen wenden. „Bevor wertvolle Grafiken im Altpapier landen, nehmen wir sie lieber in unserer Sammlung auf.“

Das Museum nimmt aber nicht alles an. Voraussetzung ist, dass es in die Sammlung passt, also einen regionalen Bezug zu Görlitz oder der östlichen Lausitz sowie einen musealen Wert hat. Auch bewahrt das Museum nichts doppelt auf. „Werke von Otto Engelhardt-Kyffhäuser zum Beispiel haben wir sehr viele“, sagt Jasper von Richthofen, der gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Kai Wenzel und der Historikerin Ines Haaser über die Annahme neuer Objekte entscheidet, vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates, der seit einigen Jahren das letzte Wort dazu hat.

Wenn jemand wissen möchte, welche Bedeutung bestimmte Gegenstände aus seinem Besitz haben, um entscheiden zu können: behalten oder wegwerfen, dann stehen die Museumsmitarbeiter zur Verfügung. „Wir bieten zwar keine Verkaufsberatung an“, sagt Jasper von Richthofen. „Aber wir möchten, dass wertvolle Dinge aus der Region erhalten bleiben, und freuen uns über jeden, der sich an uns wendet.“

