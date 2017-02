Ist das Buschmühlenbad gerettet? Der Kommune fehlt das Geld für die Freizeitanlage. Nun soll es mit einem Verein weitergehen.

An das Planschen in freier Natur denken derzeit höchstens die ganz Hartgesottenen, die Eisbader. Nur im oberen Rödertal ist das derzeit ganz anders. Dort erhitzt das Thema Freibad schon seit Monaten und auch bei frostigen Temperaturen die Gemüter – wegen seiner unsicheren Zukunft. Sparbeschlüsse der Gemeinde Bretnig-Hauswalde noch im Vorjahr brachten das Naturbad in diese Situation. Sogar die Schließung stand schon mehrfach zur Debatte. Auch nach der Eingemeindung nach Großröhrsdorf zum Jahresanfang ändert sich daran nichts.

Nun können die vielen Freunde des Naturbades Buschmühle voraussichtlich aufatmen. Die Chancen stehen derzeit gut, dass das Naturbad im Mai wieder öffnet. Das war lange Zeit ungewiss. Pessimisten hatten das Freibad nach dem Saisonende im Vorjahr schon abgeschrieben. Es schließe wohl für immer, hieß es.

Vereinsgründung soll vorangetrieben werden

Der jetzige Stadtrat und frühere Gemeinderat Siegfried Mager ist einer der Enthusiasten, die die Freizeitanlage für das Rödertal retten wollen. Und er ist nicht der einzige. Zum zweiten Mal trafen sich jetzt Freibadfreunde. Rund 40 waren es und der hintere Gastraum im Landgasthof Buschmühle voll. Von Kleinröhrsdorf bis Hauswalde und Ohorn war das obere Rödertal vertreten.

Die Liste der potenziellen Mitglieder eines Badvereins ist inzwischen schon auf 28 angewachsen und Siegfried Mager zuversichtlich, dass genug Leute da sind, die die Vereinsgründung vorantreiben. Eine Zehnergruppe hat das jetzt übernommen. : „Es sieht so aus, dass das Bad im Mai geöffnet werden kann“ so Siegfried Mager. Als Vereinsbad, soviel stehe fest. Das ist aber nicht alles. Die Badfreunde wollen kein Strandbad, wie das auch schon vor dem Jahreswechsel von der Gemeinde ins Gespräch gebracht wurde. Die Konsequenzen für die Anlage wären einschneidend und die Attraktivität würde stark leiden: Sprungturm, Steg, Rutsche, Ufermauer – alles hätte am Ende aus Sicherheitsgründen weggerissen werden müssen. Übrig bliebe der blanke Natursee. Genau das soll nicht passieren. Der künftige Verein will das Bad mit der gesamten Ausstattung, inklusive Rutsche plus Sprungturm, und damit die „Attraktivität unseres Bades erhalten“, schätzt Siegfried Mager ein.

Flexibler bei den Öffnungszeiten

Dafür, so der Plan, wollen die Vereinsmitglieder den Badbetrieb im Sommer selbst organisieren. Natürlich nicht nur für die Vereinsmitglieder, sondern wie bisher für alle Badegäste, die gern an die Buschmühle kommen. Mit allen Pflichten für den Betrieb, die Pflege, Ordnung und Sicherheit würde der Verein das Bad übernehmen. Es wird nicht leicht, den Badbetrieb zu stemmen. Deshalb wünscht sich Siegfried Mager noch viele aktive Vereinsmitglieder.

Ein Verein habe immerhin den Vorteil, gegenüber einer Kommune, keine so hohen Sicherheitsauflagen erfüllen zu müssen, schätzt der Stadtrat ein. Zum Beispiel was Schwimmmeister bzw. Rettungsschwimmer betrifft. Auch bei den Öffnungszeiten sei ein Verein flexibler.

Patrick Mensch ist der Wirt des Landgasthofes Buschmühle. Er stellte nicht nur den Gastraum für die Badfreunde zur Verfügung. Er hat auch selbst ein großes Interesse daran, sich für den Erhalt einzusetzen: „Alle Anrainer, von Ohorner wie von Bretnig-Hauswalder Seite“, sagt er. Es wäre doch furchtbar für alle, wenn die schöne Erholungsanlage verkomme. Wenn sie demoliert oder für illegale Partys genutzt würde. Das hätte auch letztlich negative Auswirkungen auf den Gasthof am See mit Blick aufs Naturbad. Das sei ein touristischer Anziehungspunkt und solle es auch bleiben: „Das Naturbad ist ein Stück Lebensqualität, das wir einbüßen würden.“

Pachtvertrag mit der Stadt

In dem Bewusstsein war schon in der Vergangenheit lange um das Bad gerungen worden. Nicht zuletzt unter dem Druck auf die Kommunen, sogenannte freiwillige Aufgaben zusehends abzuschaffen oder ins Ehrenamt zu verlagern. Eine Tendenz, die der Stadtrat kritisch sieht. Das sei vielleicht keine offizielle Strategie im Freistaat, aber gerade in der Diskussion um die schwierige Finanzlage in Bretnig-Hauswalde sei dieser Druck spürbar gewesen.

Jetzt geht es darum, mit der Stadt Großröhrsdorf als Eigentümerin des Bades, die Details für einen Pachtvertrag auszuhandeln.

