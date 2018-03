Ist Biber „Bruno“ gestorben? Tiere bereiten Probleme in der Gemeinde Gablenz. Der Landkreis genehmigt nun eine Umsiedelung der Nager.

Am Flusslauf der Räderschnitza in Gablenz sind die Spuren des Bibers nicht zu übersehen. Ein totes Tier ist nun in Gablenz entdeckt worden. © Joachim Rehle

Gablenz. Was Naturschützer freut, sorgt in der Gemeinde Gablenz für Ärger. Die Biber sind wieder in der Region heimisch geworden. Eine Biberfamilie hat sich beispielsweise 2015 in der Gemeinde Gablenz niedergelassen und seitdem mehrere Gehölze an der Räderschnitza gefällt. 2016 hatten die Tiere sogar einen Damm am Fluss errichtet, was in der Folge zur Versandung des Flusslaufes geführt hatte. Mehr noch: Das angestaute Wasser ist in mehrere Biokläranlagen von Anwohnern gelaufen. Schon vor zwei Jahren sei es der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung gelungen, Biberdämme im Lauf der Räderschnitza zurückzubauen, um deren Fließgeschwindigkeit wiederherzustellen und dem Stau bis an die Biokläranlagen von Anwohnern Abhilfe zu schaffen, teilt der Landkreis auf Nachfrage mit. Auch sei, so Bürgermeister Dietmar Noack (CDU), der Flusslauf an einigen Stellen im vergangenen Jahr ausgebaggert worden.

Trotzdem beschwerte sich eine junge, neu zugezogene Gablenzer Familie bereits in der Januar-Sitzung des Gemeinderates über einen üblen Geruch des Wassers, das abermals in die Kleinkläranlage gelaufen sei. Auch ist die Räderschitza stark verkrautet, sodass das Wasser nicht vernünftig abfließen kann. „Wir haben das Problem erkannt“, entgegnete seinerzeit der Bürgermeister. Allerdings sei es nicht so, dass an dem Flusslauf nichts geschehen sei. Die Gemeinde sei zudem nur für sogenannte Gewässer zweiter Ordnung verantwortlich, wolle sich aber mit dem Landkreis nochmals abstimmen.

Eingeleitete Maßnahmen im vergangenen Jahr hatten jedoch unerwartet zur Folge, dass sich ein Biber vom Familienverband abgesondert und in der Ortsmitte eingenistet hat. Der Biber, den die Einheimischen, wie SPD-Gemeinderat Uwe Horbaschk erklärte, „Bruno“ nennen, bereite nun auch im idyllischen Ortskern von Gablenz Probleme. „Wir müssen dort um unsere wertvollen Gehölze bangen“, sagt beispielsweise Bürgermeister Dietmar Noack während der Februar-Ratssitzung. Bis zu zehn Bäume sind dort bereits vom Nagetier angeknabbert oder gefällt worden.

Biber in Europa zurück 1 von 3 weiter Der Biber ist das größte europäische Nagetier. Ende des 19. Jahrhunderts war die Art in Mitteleuropa nahezu ausgerottet. Durch strenge Schutzmaßnahmen hat sich die Population wieder erholt. Die Jagd auf Biber ist in ganz Sachsen verboten und steht unter Strafe. In ganz Sachsen leben derzeit etwa 1600 Biber, so das Umweltamt.

Ende vergangener Woche nun ist in Gablenz ein toter Biber gefunden und der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises übergeben worden. Das bestätigt die Gemeindeverwaltung dem TAGEBLATT. „Die Herkunft konnte bislang jedoch noch nicht bestimmt werden“, teilt die Landkreisbehörde auf Nachfrage mit. Auch zur Todesursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die werde erst durch eine Untersuchung des Senckenbergmuseums in Görlitz ermittelt, hieß es. Ob es sich also bei dem toten Biber um „Bruno“ handelt, sei im Moment noch unklar.

Unabhängig davon spricht sich die Gemeinde für die Entnahme des Tieres in der Ortsmitte aus. Man habe Angst, dass der Nager am Bartelshof die in den 90er-Jahren gepflanzten Gehölze zerstört. Vorbeugend habe man in diesem Bereich Schutzmaßnahmen ergriffen und die Bäume eingezäunt. „Unangenehm und bedauerlich sind sicher die bisher durch das Tier gefällten Gehölze“, heißt es von der unteren Naturschutzbehörde. Dem könne man jedoch entgegenwirken und wertvolle Gehölze durch eine Drahthose vor dem Biber schützen. Das sei nun geschehen.

Da es sich auf längere Frist betrachtet jedoch um eine sehr problematische Biberansiedlung handelt, habe die Behörde die Biberumsiedlung in ein konfliktarmes Gebiet genehmigt. „Konkretere Informationen diesbezüglich können leider nicht veröffentlicht werden, um den Erfolg dieser Maßnahme nicht zu gefährden“, sagt Landkreissprecherin Julia Bjar auf Nachfrage.

Die Gemeinde Gablenz ist jedoch nicht die einzige Kommune, die mit den unter Naturschutz stehenden Nagetieren zu kämpfen hat. Sowohl im Fürst-Pückler-Park Bad Muskau als auch in der Gemeinde Groß Düben hatte es immer wieder Probleme wegen der Tiere gegeben.

