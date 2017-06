Ist Anästhesie gefährlich? Ohne sie wären viele der OPs nicht möglich oder für Patienten eine Qual. Aber: Die Anästhesie ist wie jeder medizinische Eingriff mit Risiken verbunden.

Dr. med. Holger Sebastian ist Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Elblandklinikum Meißen. © Claudia Hübschmann

Tag für Tag finden in Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen unzählige Operationen statt. Dabei helfen Narkosen, Bewusstsein und Schmerz auszuschalten und Reflexe wie Muskelanspannungen zu verhindern.

Dr. med. Holger Sebastian ist Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Elblandklinikum Meißen. Beim SZ-Gesundheitsforum am 14. Juni 2017 können Interessierte von ihm Informationen über neueste Behandlungsmethoden erhalten und ihre Fragen stellen.

Herr Dr. Sebastian, wie viele diagnostische Maßnahmen, Operationen oder Eingriffe werden pro Jahr am Elblandklinikum Meißen unter dem Einsatz von Normalanästhesie, der Narkose, durchgeführt?

Die meisten Operationen erfolgen in unseren sechs Operationssälen, wobei ein Saal hauptsächlich für ambulante Operationen in der Handchirurgie und Gynäkologie genutzt wird. In diesen Operationssälen finden im Jahr mehr als 5000 Eingriffe in unterschiedlichen Narkoseformen statt. Zusätzlich finden im Jahr noch einmal rund 2500 diagnostische Maßnahmen wie Koloskopie und Gastroskopie in einer Sedierung statt.

Welche Verfahren bieten Sie dafür an?

Die meisten Operationen im OP-Saal finden in Allgemeinanästhesie statt. Das heißt, der Patient erhält kontinuierlich ein Schlafmittel und nach Bedarf Schmerzmittel (Opiate) und Muskelentspannungsmittel (Relaxantien). Rund 30 Prozent der Operationen finden in Regionalanästhesie („Teilnarkose“) statt. Das bedeutet, durch Lokalanästhetika wird der betroffene Körperteil empfindungslos gemacht. Bei ausgewählten Operationen wird die Regionalanästhesie mit einer Allgemeinanästhesie kombiniert, um nach der Operation die schmerzarme Zeit zu verlängern. Bei den diagnostischen Maßnahmen werden durch den Untersucher meist ausschließlich Schlafmittel verabreicht, um die Untersuchung für den Patienten stressärmer zu gestalten.

Gibt es spezielle Maßnahmen, mit denen Sie Patienten auf die Narkose vorbereiten?

Jeder Patient wird durch einen Anästhesisten/-in ausführlich über sein individuelles „Risiko“ hin untersucht und aufgeklärt. Dabei werden Besonderheiten in der Anatomie, dem Stoffwechsel und der Herz-Kreislaufsituation vertieft untersucht. Die weitaus größere Bedeutung bei der Senkung des Anästhesierisikos hat die Ausbildung des Anästhesiepersonals und die technische Ausstattung der Klinik für Anästhesie. Aktuell sind in Meißen 80 Prozent des ärztlichen Personals Fachärzte für Anästhesie und die Ärzte in Weiterbildung befinden sich unter ständiger fachärztlicher Aufsicht. Hinsichtlich der technischen Ausstattung befindet sich unsere Klinik auf dem modernsten Stand, da jährlich rund 100 000 Euro darin investiert werden.

Wovon ist das konkrete Risiko, aufgrund der Narkose an Komplikationen zu leiden, abhängig?

Das Risiko anästhesiebedingt in Deutschland zu versterben oder einen bleibenden Schaden zu erleiden, liegt bei 7,3 pro eine Million Anästhesien. Insbesondere Notfalloperationen, Patienten mit schwierigen Atemwegen (Zugang zur Luftröhre) und mit stark eingeschränkter Herzleistung haben die höchste Wahrscheinlichkeit, aufgrund der Narkose einen Schaden zu erleiden. Insgesamt ist aber das Risiko für unsere zunehmend älteren Patienten, die sich auch immer komplizierteren und größeren Eingriffen unterziehen, sehr gering bezogen auf das Anästhesierisiko. So ist zum Beispiel das Risiko, eine Wundinfektion zu erleiden mehr als 2 000-fach höher.

