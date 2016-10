Isolierter Mann aus Elternhaus geholt

Hollfeld. Ein verwahrloster 43-jähriger Mann ist in Bayern nach mehreren Jahrzehnten Isolation in seinem Elternhaus in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort befindet er sich nun in Therapie.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnte sich der Mann aus dem Hollfelder Ortsteil Freienfels im Landkreis Bayreuth in dem Haus relativ frei bewegen. Angekettet oder fixiert sei er nicht gewesen. Die Polizei weiß nach eigenen Angaben noch nicht genau, ob seine Eltern den 43-Jährigen gegen seinen Willen festgehalten hatten, oder ob er die Möglichkeit hatte, das Anwesen zu verlassen – dies aber nicht wollte. Sie geht von einer Zeit zwischen 20 und 30 Jahren aus, in denen der Mann isoliert bei seinen Eltern gelebt habe. Er sei verwahrlost, aber nicht unterernährt gewesen. Die Grundschule habe der Mann noch besucht. „Aber irgendwann gab es dann eine Untersuchung mit dem Ergebnis, dass er nicht schulfähig sei.“

Gegen die Eltern werde wegen Körperverletzung durch Unterlassung und auch Freiheitsberaubung ermittelt. (dpa)

