Island-Diamanten in der Kinobar In Radeberg sind in den nächsten Tagen ganz besondere Filme zu sehen.

Das Drama „Virgin Mountain“ (Filmszene) ist in der Radeberger Kinobar zu sehen. © PR

Der Kino-Doppelpack in der Radeberger Kinobar an der Badstraße im Winter hat Tradition – und lockt die Kinofans! Seit Freitag lädt der Radeberger Kinoverein nun zum Island-Doppel ein. Denn gleich zwei grandiose isländische Filme flimmern hier.

Am heutigen Sonnabend ist dabei ab 20.30 Uhr noch einmal das Drama „Virgin Mountain“ zu erleben. Der 2015 gedrehte Film erzählt aus dem Leben des gutmütigen Fúsi. Der füllige Mittvierziger hat schon zu lange ein weltfremdes Leben verbracht, umgeben von Spielzeugsoldaten und Modellautos. Als ein neues Nachbarsmädchen und eine quirlige junge Frau auftauchen, wird es für Fúsi höchste Zeit, aus seinem Trott auszubrechen.

Montag und Dienstag, ebenfalls 20.30 Uhr, flimmert der wunderbare Film „Sture Böcke“ an der Badstraße. Regisseur Grímur Hákonarson erzählt im 2015 gedrehten Streifen die Geschichte der in einem abgeschiedenen Tal in Island lebenden Brüder Gummi und Kiddi. Die züchten Schafe; preisgekrönte noch dazu. Doch obwohl sie sich das Weideland teilen, haben die beiden seit 40 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Als eine tödliche Krankheit bei Kiddis Schafen ausbricht, ist das ganze Tal bedroht. Jeder der Brüder versucht, die Katastrophe auf seine Art abzuwehren.

Zwei filmische Diamanten, die da im Radeberger Programmkino funkeln! (SZ)

www.kino-radeberg.de

