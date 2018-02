Islamistischer Gefährder freigelassen Erneut soll ein der Polizei bekannter gefährlicher Islamist in Berlin kurz festgehalten und dann frei gelassen worden sein. Das Einsperren solcher Menschen ist rechtlich auch nicht einfach. Trotzdem steht die Polizei unter Druck.

© Symbolfoto: Paul Zinken/dpa

Berlin. Nach einem Bericht über einen wieder freigelassenen islamistischen Gefährder und Drogenhändler steht die Berliner Polizei erneut unter Druck. Die angekündigte Stellungnahme zu dem Thema ließ am Mittwoch viele Stunden auf sich warten und lag am Nachmittag noch nicht vor. Auch die Senatsinnenverwaltung reagierte zunächst nicht. Von Abstimmungsbedarf zwischen Polizei, Senat und Staatsanwaltschaften war die Rede.

Die RBB-“Abendschau“ hatte berichtet, dass die Berliner Polizei Mitte Dezember einen vorläufig festgenommenen Gefährder und Drogenhändler wieder laufen ließ. Der Mann habe an der Warschauer Brücke in Friedrichshain Drogen verkauft, als ihn Zivilfahnder gefasst hätten. An dem Ort habe früher auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri Drogen verkauft.

Wie Amri soll der Mann ein Tunesier sowie „ein abgelehnter und abgetauchter ehemaliger Asylbewerber mit zahllosen Scheinidentitäten“ sein. Die Kriminalpolizisten hätten demnach genau gewusst, wen sie vor sich gehabt hätten. Der Mann habe sich zuvor schon dreimal vor der Abschiebung gedrückt und sei untergetaucht.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte konkrete Maßnahmen. „Wir brauchen in Berlin schnellstmöglich Abschiebehaft und Unterbindungsgewahrsam“, erklärte die GdP-Landesvorsitzende Kerstin Philipp. „Gefährder zu sein ist leider kein Haftgrund. Bevor wir diesen Vorfall skandalisieren, sollten wir vielleicht erst einmal darüber nachdenken, welche Möglichkeiten der Rechtsstaat und unsere Haftkapazitäten bieten, um islamistische Terroristen und Gewalttäter von der Straße zu holen.“

Der innenpolitische Sprecher der AfD, Karsten Woldeit, kritisierte die Polizei scharf. „Die Berliner Sicherheitsbehörden haben aus dem Anschlag vom Breitscheidplatz offensichtlich nicht das geringste gelernt.“ Stattdessen würden die Fehler aus den Ermittlungen gegen den späteren Attentäter Anis Amri wiederholt. Jeder einzelne Vorwurf gegen den Mann „würde in einem funktionierenden System zur umgehenden Ausweisung führen, aber in Berlin werden solche Leute wieder auf freien Fuß gesetzt und können umgehend in den Untergrund abtauchen“. Er erwarte vom Regierenden Bürgermeister und seinem Innensenator umgehende und umfassende Aufklärung.

Das Berliner Abschiebegefängnis in Grünau wurde schon vor Jahren geschlossen. SPD, Grüne und Linke sind dagegen, abzuschiebende Menschen schon länger vor dem Termin zur Ausreise einzusperren. Auch viele Gerichtsurteile erklärten das für unzulässig.

Der spätere Attentäter Amri hätte nach der Einschätzung von Experten aber möglicherweise wegen Drogenhandels und anderer Taten sowie wegen der Gefährdung durch ihn eingesperrt werden können. Allerdings sind die rechtlichen Hürden etwa für eine längere Untersuchungshaft hoch. Wegen des Verkaufs von etwas Cannabis geht man in Deutschland nicht mehr so schnell ins Gefängnis.

Bei dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016 hatte der Islamist Amri zwölf Menschen getötet, etwa 70 wurden verletzt. (dpa)

