Islamforscher spricht über Fundamentalismus

Einen Vortrag über Fundamentalismus in der islamischen Welt gibt es am Mittwoch, 5. April, in Sebnitz zu hören. Referent ist der Islamwissenschaftler Wilfried Buchta. Die Geburtsstunde des modernen militanten Islamismus schlug demnach 1979 im Iran und in Saudi-Arabien. Wissenschaftler Buchta, ein Kenner der islamischen Welt, richtet sein Augenmerk nicht nur auf die weitgehend gescheiterten Versuche des Westens, auf die Region Einfluss zu nehmen, sondern vor allem auf die Spannungen innerhalb der islamisch-arabischen Welt. Er zeigt, welche Rolle die Konfessionskonflikte zwischen Sunniten und Schiiten bis heute spielen. Er schildert den Aufstieg von radikalislamistischen Glaubensführern, denen der theologische Mainstream wenig entgegensetzen kann. Gerade weil er keinen Hehl daraus mache, wie nahe ihm die islamische Kultur ist, erhalte seine kritische Sicht ihre besondere Bedeutung, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule. (SZ)

„Die Strenggläubigen“, Lesung, Vortrag, Diskussion am 5. April, 18 Uhr, im DRK-Mehrgenerationenhaus Sebnitz, Schandauer Straße 10. Eintritt frei. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 03501 710990.

