Isländer wollen Marke „Iceland“ zurück Eine britische Supermarktkette verbietet isländischen Firmen, ihren Landesnamen zu nutzen.

Die stolzen Isländer - hier zwei Fans bei der Fußball-EM - wollen die Marke „Iceland“ zurück © dpa

Das Markenrecht kann abstruse Formen annehmen. In einem Streit zwischen dem Land Island und der britischen Supermarktkette Iceland dürften sich Globalisierungskritiker bestätigt fühlen, wenn sie die Allmacht der Konzerne gegenüber den Nationen hervorheben.

Lange existierten die 1969 gegründete Supermarktkette Iceland und die nordatlantische Nation friedlich nebeneinander. Doch Ende 2014 gelang es der britischen Iceland, beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) den Namen „Iceland“ für sich zu sichern. Und das nicht nur für den Lebensmittelhandel, sondern auch gleich für viele andere Bereiche wie etwa der Reisebranche – obwohl die Supermarktkette gar nichts mit Tourismus zu tun hat. Für Island dahingegen ist der Tourismus zu einer zentralen Einnahmequelle geworden. In seinem Bemühen, noch mehr Touristen und auch Investoren anzulocken, hat die Nation die teilstaatliche Agentur Promote Iceland gegründet. Doch die Supermarktkette hat Einspruch erhoben. Auch die von der Fischindustrie des Landes gegründete Marke Iceland Gold, die Vitamintabletten aus Fischinhalten europaweit verkaufen wollte, wurde von der Supermarktkette gestoppt. Genauso wie Clean Iceland, eine isländische Marke für Reinigungsprodukte aus Islands Natur.

Händler gibt sich unschuldig

Die Isländer sind nun sauer. Das Außenministerium erwägt rechtliche Schritte gegen die Supermarktkette. Weil nach den jüngsten Parlamentswahlen noch keine neue Regierung im Amt ist, müssen die Isländer aber noch warten, bevor sie ihren Landesnamen in englischer Sprache zurückerobern können. „Anfänglich haben wir keinen Einspruch eingelegt, denn das Land Island hat ja nicht vor, eine Supermarktkette zu starten“, so Jon Asbergsson, Chef der Agentur, die die Isländer nun trotzdem einfach Promote Iceland nennen. Doch nun soll etwas passieren. „Wir fragen uns, ob es fair ist, dass eine Supermarktkette mit unserem Landesnamen Werbung machen kann, während die Bewohner von Island es nicht dürfen“, sagt Bergthora Halldorsdottir, Juristin der teilstaatlichen Interessenorganisation Business Iceland.

In Island vermuten Kritiker, dass die in Großbritannien sehr kleine Supermarktkette Iceland die isländischen Firmen markenrechtlich blockiert, weil sie sich so eine finanziell lukrative Einigung mit dem Land Island erhofft. Denn in direkter Konkurrenz zur Supermarktkette stehen die isländischen Firmen mit „Iceland“ im Markennamen ja nicht. Bei der britischen Supermarktkette gibt man sich unschuldig. „Wir machen unter dem Namen Iceland seit vielen Jahren Geschäfte, auch in Island“, zitiert die BBC einen Sprecher. „Wir haben nicht bemerkt, dass unsere Nutzung von Iceland jemals für eine Verwirrung in Bezug auf das Land Island gesorgt hätte.“

zur Startseite