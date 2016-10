Irrwitzige Lage im Kuhstall Sachsen zahlt Prämien für gedrosselte Milchproduktion, die Molkerei Boni für zusätzliche Liter. Bauern hilft das nicht.

Nagelneu ist der Stall der Agrargenossenschaft Hainewalde. Für das Unternehmen eine Zukunftsinvestition. © Matthias Weber

In diesem lichten, luftigen Stall stecken 2,9 Millionen Euro. Und seit dieser Woche auch die ersten Kühe. Stück für Stück wird die Agrargenossenschaft in Hainewalde ihren neuen Stall mit Leben füllen. 398 Tiere werden es am Ende sein, knapp 160 mehr als bislang. Eine Großinvestition in Zeiten dauerhaft dürrer Milchpreise. Geschäftsführer Rolf Riedel lässt dennoch keinen Zweifel aufkommen, dass er auf Milchviehhaltung setzt. Aus zwei Gründen habe man an den Stallbauplänen festgehalten: „Wir wollen die Arbeitsplätze sichern und das Tierwohl verbessern“, sagt er knapp. 2012 haben die Planungen für den neuen Stall begonnen. Die Entscheidung für den Neubau war also längst gefallen, als die Milchpreise im Vorjahr dauerhaft in die Tiefe gingen. „Hätten wir im vergangenen Jahr vor der Entscheidung gestanden, hätten wir nicht gebaut“, räumt Riedel ein.

Paradoxerweise sind die Hainewalder, die nun ihren Kuhbestand erhöhen, eines der wenigen Unternehmen, die ein aktuelles Bonus-Angebot der Sachsenmilch-Molkerei in Leppersdorf annehmen könnten: Völlig entgegengesetzt zu den derzeitigen Finanzhilfen aus der Politik bietet nämlich die Molkerei Bauern einen Bonus für jeden zusätzlichen Liter, den sie abliefern. Verglichen wird dabei die Milchmenge des letzten Quartals 2015 mit den letzten drei Monaten dieses Jahres. Die EU und der Freistaat Sachsen belohnen hingegen genau das Gegenteil: Wer in diesem Zeitraum seine Milchmenge reduziert, erhält als Ausgleich 14 Cent je eingespartem Liter.

Irrwitzig ist das – findet Joachim Häntsch, der Vorsitzende des Oberlausitzer Bauernverbandes. „Das Angebot der Molkerei kam viel zu spät“, sagt er. Schon ab September waren deutliche Steigerungen des Milchpreises in Aussicht gestellt worden. Reagiert habe man erst jetzt. Die Molkerei selbst erklärt ihr Angebot mit den „Veränderungen auf dem Milchmarkt“ und „zusätzlichen Verwertungsmöglichkeiten am Standort“. Was Pressesprecher Alexander Truhlar damit sagen will, ist für Häntsch klar: In Leppersdorf hat man angebaut und kann jetzt mehr verarbeiten. Das ist der Grund für das Bonus-Programm. Mit der Lage der Bauern habe das weniger zu tun.

Zufrieden ist der Bauernverband somit keineswegs. Auch der Aufwärtstrend beim Preis beruhigt Häntsch und seine Kollegen nicht: Mit 28 bis 30 Cent pro Liter – je nach Qualität – liegt der Milchpreis jetzt etwa auf dem Niveau von 2015. Das ist, verglichen mit den 23 Cent, die es noch im Juli gab, eine Hoffnung. Aber es ist immer noch wenig im Vergleich zu 2014, wo der Preis bei rund 40 Cent pro Liter lag. Damit es dauerhaft besser werde, müsse eine durchgreifende Lösung her, fordert Joachim Häntsch. Und die sieht der Bauernverband inzwischen nicht mehr in Verhandlungen mit den Discountern und Supermärkten: „Wir haben gesehen, dass Aldi die Preise angehoben hat und die Bauern dennoch nichts davon hatten“, erklärt er. Deshalb müsse es nun darum gehen, neue Vertragsbedingungen mit den Molkereien auszuhandeln. Hier sehe man den Schlüssel.

Auch für den Hainewalder Rolf Riedel liegt das Problem an dieser Stelle: „Wir haben etwas zu verkaufen, also müssten wir doch auch den Preis gestalten können“, sagt er. Stattdessen werde mit Nahrungsmitteln spekuliert. Und weil die Bauern dann am Ende gar nicht mehr von ihrer Arbeit leben könnten, subventioniere sie die EU. „Eine Wirtschaft, die subventioniert wird, ist krank“, analysiert er. Riedel persönlich wollte lieber die Milchquote zurück. Dann ließe sich sicherer wirtschaften. Akzeptieren würde er auch einen Mindestpreis für Milch wie in anderen Ländern: „Wenn die Regierung sagt, wir müssen Mindestlohn zahlen, brauchen wir auch einen Mindestpreis“, sagt Riedel.

Auf mehr Sicherheit will auch der Bauernverband hinaus. Zur Milchquote wolle man zwar nicht zurück – dazu müsste ja die ganze EU mitmachen. Aber eine Vereinbarung über Milchmengen, eine Art Gerüst, strebe man an, erklärt Häntsch. Dass die Molkereien nach dem Wegfall der Milchquote verkündet haben, sie nähmen jeden Liter ab, sei fatal. Das habe den Preis am Ende mit nach unten gedrückt und die Position der Landwirte geschwächt. Hinzu komme, dass man Milch nicht lagern kann wie beispielsweise Getreide oder Zuckerrüben, um auf einen besseren Preis zu warten. Der Bauernverband wirbt deshalb dafür, dass sich möglichst viele Landwirte in Milcherzeugergemeinschaften zusammenschließen, um bei Verhandlungen mit Großmolkereien Stärke zeigen zu können.

Ob sich Landwirte und Molkereien tatsächlich auf ein neues Miteinander verständigen, muss sich noch zeigen. Klar ist indes, dass die vergangenen Monate den Angestellten in der Landwirtschaft arg zugesetzt haben. Ein junger Mann aus dem Süden des Landkreises, der seit drei Jahren in einem Landwirtschaftsbetrieb arbeitet, schildert gegenüber der SZ, wie demotivierend die Lage ist: „Wir arbeiten jeden Tag hart, aber haben am Ende das Gefühl, unsere Arbeit wird gar nicht wertgeschätzt“, sagt er. Viele seiner Kollegen hätten Angst, dass sie den Job verlieren, gerade diejenigen, die auf Tierhaltung spezialisiert sind. Und alle wissen, dass bei den niedrigen Marktpreisen für Milch und Fleisch auch kaum bessere Löhne für die Angestellten drin sind. „Aber die Tiere müssen ja schließlich versorgt sein“, sagt er.

