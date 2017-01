Irrweg wegen Steuerunterlagen Nach der Schließung des Finanzamts ist offenbar unklar, wo es die Papiere gibt. Eine Freitalerin ärgert sich darüber.

Die Schließung des Freitaler Finanzamtes an der Coschützer Straße zum Jahresende 2016 hat für eine Freitalerin zu einem ungewollten Irrweg geführt. Die 78-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, hatte beim Finanzamt in Pirna angefragt, wo es denn künftig die Unterlagen in Papierform für die Steuererklärung gebe. Im Finanzamt wurde ihr angeblich gesagt, dass die Formulare im Freitaler Rathaus ausliegen. Doch im Rathaus wusste keiner etwas davon, berichtet die Rentnerin. Die Leserin befürchtet nun, dass sie extra nach Pirna fahren muss, um die Unterlagen abzuholen.

Im zuständigen Landesamt für Finanzen bedauert man den Vorfall. „Leider können wir anhand der beschriebenen Einzelheiten nicht mehr aufklären, in welcher Form und wann die Auskunft erteilt wurde“, so Sprecherin Diana Poth. Die Steuererklärungsvordrucke lägen im Bürgerbüro des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge auf der Hüttenstraße 14 aus. Das Büro ist montags von 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Der bisherige Standort des Finanzamtes an der Coschützer Straße 8-10 war nach dem Umzug nach Pirna aufgegeben worden. Dort wurde ein neues Groß-Finanzamt für den gesamten Landkreis gebaut. Wie das Landesamt für Finanzen zuletzt mitteilte, soll es in Freital aber weiterhin einzelne Servicetage geben. Sie sollen nicht monatlich stattfinden, sondern über das Jahr unterschiedlich verteilt. Wegen der steuerlichen Abgabefristen werden zum Beispiel im Frühjahr vermehrt Servicetage stattfinden, hieß es zuletzt. An den Servicetagen nehmen die Finanzamtsmitarbeiter in Freital zum Beispiel Steuererklärungen und Anträge entgegen, händigen Vordrucke oder Broschüren aus.

Wann die Servicetage genau stattfinden sollen und in welchen Räumen, ist derzeit aber noch offen. Das Finanzamt werde zu gegebener Zeit informieren, hieß es zuletzt.

