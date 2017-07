Irritierendes Schild kommt weg Pfeile deuten an der Gorkistraße auf einen Spurwechsel hin, der so nicht ganz funktioniert. Für Kraftfahrer ist das tückisch.

Schild des Anstoßes: Pfeile zeigten bis vor Kurzem einen Spurwechsel an, der so nicht möglich ist. © privat

Pirna. Ein etwas zweideutiges Verkehrsschild auf der Maxim-Gorki-Straße in Pirna hat in den zurückliegenden Tagen Kraftfahrer irritiert. Die Tafel, die in Richtung B 172 steht, zeigt mit Pfeilen an, dass sich die Kraftfahrer in die linke Spur einordnen sollen. Das Problem: Diese linke Spur endet nach wenigen Metern in einer rot-weiß gestreiften Baustellenabsperrung, weil auf der Gorkistraße derzeit mächtig gebaut wird. Nach Auskunft der Stadtverwaltung sei das Schild zwar zulässig, allerdings etwas missverständlich gewesen. Laut des Rathauses zeige es nicht das notwendige Einfädeln in eine Spur an, sondern beschreibe eine Verkehrssituation viel weiter hinten – wenn die Straße einspurig wird und die zur Verfügung stehende Fahrspur mit einem Knick nach links schwenkt. Ein zweites Schild wenig später zeigt dies etwas deutlicher an. Damit die Kraftfahrer aber nicht über die Maßen verwirrt werden, lichtet die Stadt den Schilderwald an der Gorkistraße. Das Schild mit den mehrdeutigen Pfeilzeichen ist inzwischen verschwunden, das eindeutige hingegen bleibt stehen.

zur Startseite