Irrgarten-Saison startet Neben dem normalen Labyrinth-Besuch können die Besucher sich über veränderte Angebote freuen. Die beliebten Geisternächte im Irrgarten von Kleinwelka gibt es auch 2017.

Mit der Seilbahn über den Irrgarten in Kleinwelka schweben, das ist auch in diesem Jahr möglich. Irrgarten-Chefin Regina Frenzel freut sich auf die neue Saison, die am 1. April offiziell beginnt. © Uwe Soeder

Noch bleibt eine ganze Menge zu tun, damit die Labyrinth-Wege und -Hecken zur offiziellen Saisoneröffnung am 1. April in Ordnung sind. Irrgarten-Chefin Regina Frenzel freut sich schon auf die neue Saison. „Ich habe zum Glück eine Reihe Helfer, die in der nächsten Woche fleißig sein werden“, sagt sie. Die erste Veranstaltung findet zu Ostern statt, wo viele kleine Osterhäschen kleine Geschenke am Ostermontag verteilen.

Die Winterzeit hat Regina Frenzel genutzt, um neue Ideen auszutüfteln. So wird der über die Ferienzeit beliebte Jackpot in diesem Jahr neu organisiert. „Wer schon einmal teilgenommen hat, ist leider vom Jackpot ausgeschlossen“, sagt Regina Frenzel, hofft aber auf viele Interessenten. Schließlich können die Besucher hier ziemlich viel Geld gewinnen, wenn sie alle versteckten Zahlen finden und dann an der Kasse das richtige Ergebnis nennen. Gewinnen können auch die Teilnehmer an der Schatzsuche. „Diese Form der Beschäftigung wird immer beliebter“, sagt die Irrgarten-Chefin. Es gibt die Aufgaben in vier Schwierigkeitsstufen, sodass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene daran teilnehmen können. Viele Anmeldungen dafür kommen zu Kindergeburtstagen oder Familienfeiern, die auch gern im Irrgarten stattfinden. Erweitert werden die Tipps für den richtigen Weg im Labyrinth, die über das Handy per Barcode eingelesen werden können. „Wir müssen uns der heutigen Technik anpassen“, findet Regina Frenzel.

Neue Ideen werden gesammelt

Erste Anmeldungen von Besuchergruppen für dieses Jahr gibt es auch schon. „Wir schaffen es, gleichzeitig bis zu 140 Kinder mit einer Schatzsuche zu beschäftigen“, sagt die Chefin. So haben die Gruppen nicht nur in den Themen-Labyrinths, sondern auch bei extra Angeboten viel Spaß. Und auch in diesem Jahr wird es wieder die beliebten Geisternächte geben. Dafür werden schon jetzt im Irrgarten-Team erste Ideen gesammelt. Die Geisternächte finden dieses Mal an den beiden letzten September-Wochenenden und am ersten Oktober-Sonnabend statt.

Ansonsten müssen nun auch noch die Schäden von einem Einbruch im Dezember behoben werden. Rund 1 500 Euro kostet das. „Ich verstehe das nicht, schließlich ist doch über Winter alles leer“, sagt Regina Frenzel. Und sie hofft außerdem, dass zum Saisonbeginn der Irrgarten-Parkplatz, der durch die Bauarbeiten im Saurierpark völlig von Baufahrzeugen zerfahren wurde, wieder in Ordnung ist.

