Irrgarten-Kasse brannte

Am Sonntag, dem 7. Januar, ist im Bautzener Ortsteil Kleinwelka beim Saurierpark gegen 21.40 Uhr das Kassenhäuschen des Irrgartens abgebrannt. Die Feuerwehr löschte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Eigentümer bezifferte den Sachschaden mit mindestens 40 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Dabei wird auch geprüfet, ob die Unbekannten zuvor in das Gebäude eingebrochen waren. Ein Brandursachenermittler wird den Ort des Geschehens untersuchen, um zu klären, ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. (red / JJ)

