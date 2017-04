Irrfahrt zur Saisoneröffnung Trotz Umleitung war der Auftakt an der Talsperre Kriebstein sehr gut besucht. Beschwerden gab es trotzdem.

Stefan Seiler, Stephanie Böttger und Sohn Luca kamen aus Mittweida zur Saisoneröffnung an die Talsperre. © Dietmar Thomas

Wer es am Freitag pünktlich zur Saisoneröffnung an die Talsperre Kriebstein schaffen wollte, der musste sich den Wecker stellen. Allein 20 Kilometer Umweg mussten unter anderem die Kraftfahrer aus Richtung Nossen auf sich nehmen. Rund elf sind es für die Ausflugsgäste aus Döbeln gewesen. Denn eine direkte Anfahrt über Kriebethal ist zurzeit aufgrund des Baus und der Vollsperrung der Kriebsteiner Straße unmöglich.

„Wir kamen aus Rossau. Dort war die Talsperre normal ausgeschildert“, sagte ein Besucher*. Am Burgberg kam das böse Erwachen: eine Sperrscheibe. „Trotz der Schilder sind wir durch die Baustelle gefahren und dann durch den Wald“, gibt der junge Mann zu. „Sonst wäre wir ja eine halbe Stunde später gekommen.“ Den selben Weg hat auch eine Familie aus Dresden genommen. Mit Kindern im Anhang wollten die Besucher die Saisoneröffnung durch den Mittelsächsischen Kultursommer (Miskus) um 10 Uhr nicht verpassen. Also ab durch Baustelle und Wald. Die Dresdener haben es mit Humor genommen. „Wäre schlimmer gewesen, wenn wir zu spät gekommen wären“, meinte die Mutter*.

Noch am Donnerstag hatte das Landratsamt die Beschilderung anpassen lassen. Am Kreisel bei Schweikershain war bis dahin die Zufahrt zur Talsperre durchgestrichen. Und das, obwohl die Baustelle erst unmittelbar nach der Einfahrt zum Parkplatz beginnt. „Zwei von drei Problemen sind behoben“, sagte Thomas Caro, Geschäftsführer der Zweckverbandes Talsperre Kriebstein. Die Beschilderung aus Richtung Rossau sowie Mittweida sei angepasst worden. „Probleme gibt es noch aus Richtung Crossen/Tanneberg“, so der Geschäftsführer. Einige Besucher hatte Caro bereits telefonisch im Lauf der Woche auf die Umleitung hingewiesen. „Wir hatten viele Anrufe wegen der Baustelle.“

Die erste, die am Freitag den Frust der Gäste zu spüren bekam, war die Kassiererin am Parkplatz. „Die unmögliche Umleitung ist ganz schlecht ausgeschildert“, fasst die Frau die Beschwerden einiger Gäste zusammen. Es sei schade, dass nun genau zu Saisonbeginn gebaut werde. Ähnlich denkt Alexander Persigehl, der Betreiber des Kletterwaldes. Seit Anfang April hat dieser geöffnet. Die Erfahrungen der ersten zwei Wochen: „Die wenigen Besucher, die bisher da waren, haben sich alle über die Baustelle beschwert, vor allem die aus Richtung Döbeln.“ Auch Persigehl gibt seinen Kunden eine kurze Wegbeschreibung mit, wenn sie sich telefonisch bei ihm anmelden. Trotzdem kommt es vor, dass angemeldete Gruppen zu spät kommen und damit den Tagesplan durcheinanderbringen. Noch geht der Chef das gelassen an. Er will zukünftig auch auf seiner Homepage über die Baumaßnahme informieren.

Dass es solche Probleme mit der Umleitung gibt, gehe auch auf ein grundlegendes Problem bei der Beschilderung zurück, machte Landrat Matthias Damm (CDU) deutlich. „Auf den Schildern steht überall Talsperre drauf, nicht Kriebstein oder Falkenhain.“ Erforderlich wäre hier ein grundlegend neues Verkehrskonzept, über das der Kreis allein nicht entscheiden kann. Hier seien auch der Freistaat und die Kommunen vor Ort mit ins Boot zu holen.

Inzwischen recht gelassen nehmen Yvonne Schreiber und Felix Jeliter die Sperrung. „Wir akzeptieren das. Schließlich wollen wir auf einer schönen Straße fahren“, sagte das Paar. Und das, obwohl es täglich durch die Umleitung Zeit einbüßt. „Wir müssen in den Kindergarten nach Gebersbach. Das sind sonst zehn Minuten, jetzt 20“, sagte die Kriebethalerin, die zudem noch nach Mittweida zur Arbeit muss.

Mit den geschätzt 300 Besuchern zur Auftaktveranstaltung am Freitagmorgen war Miskus-Chef Olaf Hanemann erst einmal zufrieden. „Sicher waren manche durch die Baustelle, aber auch durch die niedrigen Temperaturen abgeschreckt. Aber wir bekommen zwei Schiffe voll“, so der Geschäftsführer. Im sozialen Netzwerk Facebook hatte der Verein auch auf die Baustelle und die Umleitung hingewiesen. Wenig Verständnis hatte Hanemann für die Kritik an der Veranstaltung am Karfreitag. „Es ist ein Fest für die Kinder. Die kennen den religiösen Hintergrund noch nicht. Die Veranstaltung diskreditiert den Feiertag nicht“, so Hanemann. Er wolle auch weiterhin an dem Termin festhalten.

Für Thomas Caro war der Saisonauftakt am Freitag vollauf gelungen. Schon kurz nach dem Mittag war der Großparkplatz voll belegt, sodass die Wiese oberhalb dessen genutzt werden musste. „Unsere Schiffe sind gut gebucht, auch die Linienschiffe sind mit Wanderern voll besetzt“, freute sich Caro. *Namen der Redaktion bekannt

