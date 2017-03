Irrfahrt zum Obstgarten Wer jetzt Äpfel kaufen will in Reichenbach, hat es gleich mit zwei Umleitungen zu tun – eine Fehlplanung, sagt Steffen Geisler.

Steffen Geisler, Inhaber der Firma Meissner Obstgarten in Reichenbach mit seiner Tochter, Junior-Chefin Sandra Geisler, vor einer Baustelle entlang des Dorfbaches, die es den Kunden schwermacht, den Obsthof zu erreichen. © Claudia Hübschmann

Biegt man von der S 177 Richtung Scharfenberg ab und passt nicht auf, dann steht man kurz nach dem Abzweig nach Bockwen am Riemsdorfer Wasser plötzlich vor einem Sperrschild. Denn die Ortsdurchfahrt durch Reichenbach ist gesperrt. So ist es dem Autoren dieses Artikels gegangen, so ging und geht es vielen Kunden, die zum Obstgarten Geisler nach Reichenbach wollen, um Äpfel und Säfte einzukaufen. Das erklärt der Inhaber der Firma, Steffen Geisler. „Die eigentliche Umleitung geht über Ullendorf und Naustadt.“ Weil aber durch den Wind und in der Vergangenheit durch den Schnee die Schilder immer wieder umgeworfen bzw. unleserlich geworden sind, wussten die Kunden oft nicht, wie sie nach Reichenbach zum Obsthof kommen sollten. Steffen Geisler ärgert sich über den Umgang der Gemeinde mit Firmeninhabern wie ihn. Schon 2016 habe es Vermessungsarbeiten gegeben, aber niemand habe sagen können, wenn die Bauarbeiten losgehen. Dann, am 5. Dezember vergangenen Jahres, war es plötzlich so weit. „Da ging es mit einer Vollsperrung los.“ Dann wurde bis zum 22. Dezember gebaut, dann kam die Weihnachtsruhe und danach der Winter. Ursprünglich sollte die Straße Richtung S 177 bis zum März fertig sein. „Wir dachten, sechs Wochen wegen des Winters drauf, also bis in den April, nun wird gesagt, dass die Bauarbeiten bis Juni oder Juli dauern werden, weil neben dem Abwasser, nun noch das Trinkwasser gelegt werden soll.“

Im Juli läuft schon die Süßkirschenernte, wozu auch viele Selbstpflücker kommen, erklärt Sandra Geisler, die Junior-Chefin des Betriebes, der rund 30 Hektar Obstbaumplantagen von Äpfeln, Aprikosen über Birnen und Pflaumen bis hin zu Sauer- und Süßkirschen bewirtschaftet. Hinzu kommt, dass auch in Scharfenberg selbst gebaut wird. Am Schachtberg soll es dort bis Ende September gehen, sodass auch aus dieser Richtung kein Durchkommen noch Reichenbach ist.

Weniger Kunden

„Warum kann man die Straßenbauarbeiten nicht besser planen, es gab keine Vorabsprachen mit uns“, so Steffen Geisler. Das dementiert Dieter Schneider, der Bauamtschef der Gemeinde Klipphausen: „Wir haben den Anwohnern mitgeteilt, dass es zu Straßenbauarbeiten kommt.“ Steffen Geisler: „Herr Schneider war im vergangenen November bei uns auf dem Hof, aber da ging es nur um die Wasserversorgung für die Meissener Spezialitätenbrennerei.“

Das Problem der fehlenden Abstimmung liegt auch darin begründet, dass die Gemeinde in Klipphausen die Gemeindestraßen baut. Die Kreisstraßen, wie die am Schachtberg, aber vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr gebaut werden. Dieter Schneider ist überzeugt, dass es für die Betriebsabläufe des Obstgartens keine Behinderungen gibt. „Die Kunden können doch die Umleitungen nutzen.“

Es ist jetzt schon zu merken, dass weniger Kunden nach Reichenbach auf den Hof kommen, erklärt Steffen Geisler. Insbesondere Ältere würden an den Sperrschildern umkehren oder die Umleitungen nicht finden und nicht wiederkommen. Nun will die Firma in Gauernitz an der B 6 selbst Schilder aufstellen, um potenziellen Kunden eine weitere Route zum Hof zu zeigen. Auch an den offiziellen Umleitungsschildern soll auf den Obstgarten hingewiesen werden. Steffen Geisler wünscht sich, dass die Bauarbeiten zügiger vorangehen.

