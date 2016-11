Irrfahrt über rote Ampel Ein Lommatzscher flieht vor der Polizei, rast mit hoher Geschwindigkeit rücksichtslos durch Meißen. Jetzt ist er nicht nur seinen Führerschein los.

Rote Ampeln interessieren den Angeklagten bei seiner Flucht vor der Polizei ebenso wenig wie andere Verkehrsteilnehmer. Er rast durch Meißen, nur mit viel Glück passiert nichts Schlimmeres. © Fotolia

Wildwest in Meißen Ende März dieses Jahres. Ein BMW rast gegen 18 Uhr von der Großenhainer Straße über eine rote Ampel auf die Fabrikstraße, danach weiter in Richtung Dresdner Straße. Ein Polizeiauto verfolgt den BMW. Doch es kann denn Flüchtenden nicht einholen. „Er hat aus dem BMW alles herausgeholt, der Abstand wurde immer größer. Und das, obwohl auch ich schon mit 100 gefahren bin“, sagt ein Polizist. Der verliert das Fluchtfahrzeug schließlich aus den Augen.

Gestellt werden kann der Fahrer dennoch ganz schnell. Ist eben schlecht, wenn man so polizeibekannt ist wie der Lommatzscher. Er kommt dem Polizisten mit dem Auto entgegen. „Ich habe ihn erkannt und er mich“, so der Beamte, der sein Auto blitzartig wendet und dem Angeklagten hinterher fährt. Denn er weiß: Der Lommatzscher hat schon seit Jahren keine Fahrerlaubnis mehr. Als der Täter schließlich gestellt werden kann, kommt noch eine weitere Straftat ans Tageslicht. Das Riesaer Kennzeichen an dem BMW gehört gar nicht zu diesem Auto. Und, als ob das nicht genug wäre, befand sich auch eines seiner Kinder bei der wilden Flucht mit in dem Fahrzeug.

Dass es nicht zu einem schweren Unfall kam, ist nicht Verdienst des Angeklagten, sondern nur glücklichen Umständen zu verdanken. „Die Straßen waren zwar sehr befahren, aber alle Autofahrer haben umsichtig und besonnen reagiert“, sagt der Polizist. Der Angeklagte sei nicht nur über rote Ampeln gerast, sondern habe rücksichtslos überholt. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung sitzt der Lommatzscher nun auf der Anklagebank. Wieder mal.

Bereits 15 Mal wurde er verurteilt, oft wegen Verkehrsstraftaten, aber auch wegen schwererer Delikte. Zwei Jahre und acht Monate wegen schwerer Diebstähle hat er komplett abgesessen, weitere sechs Monate wegen Hehlerei, drei Monate wegen Unterschlagung. Auch in Drogenhandel war er verstrickt. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstählen bekam er zwei Jahre und drei Monate, die er teilweise absaß. Zuletzt saß er Ende Juni dieses Jahres vor dem gleichen Richter des Meißner Amtsgerichtes: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dabei stand er auch noch unter Drogen. Das Urteil: fünf Monate Haft ohne Bewährung. Dagegen hat er Berufung eingelegt. Auch im jetzigen Verfahren hat er mit Dr. Ines Kilian eine der profiliertesten Strafverteidigerinnen in Sachsen. Sie räumt die Taten ihres Mandanten ein, spricht von einem „Riesenfehler“. Und tut, was Verteidiger tun müssen. Sie plädiert auf eine Haftstrafe von erneut fünf Monaten, jedoch auf Bewährung.

Fünf Monate verhängt Richter Andreas Poth zwar, aber Bewährung ist nicht drin für den Angeklagten, der noch bis Februar 2019 unter Bewährung steht. Die Flucht sei zwar spektakulär gewesen, aber keine Straftat. Nur dürfe er während der Flucht keine neuen Straftaten begehen, so der Richter. Der Fahrerlaubnis, die schon 2003 entzogen wurde, ist für mindestens zwei weitere Jahre weg. Und nicht nur das. Auch der BMW wird eingezogen, weil er Tatmittel ist. Damit kommt der Angeklagte, der noch bis Februar 2019 unter Bewährung steht, dennoch gut weg. Oberstaatsanwältin Karin Dietze hatte elf Monate Haft ohne Bewährung gefordert. Ohnehin ist das Urteil nur ein „Durchgangsposten“. Da die jetzige Tat vor der letzten Verurteilung lag, werden im Berufungsverfahren vor dem Landgericht beide Urteile zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Die wird wohl zwischen sechs und acht Monaten liegen.

