Irgendwann reicht es doch Matthias Klaus über Discounter in Görlitz

Da brechen wohl gute Zeiten für die Görlitzer Preisfüchse an. Diska steht in den Startlöchern, die Eröffnung am 1. Juni ist gebongt. Für die Anwohner in unmittelbarer Nähe bestimmt ein erfreulicher Tag. Viele mussten nach dem Aus des Discounters bis zu Kaufland, zu Penny an die Bahnhofstraße, zu Netto an die Biesnitzer. Aber ganz ehrlich, das waren Luxusprobleme, wenn man manchen kleinen Ort im Kreis anschaut, in dem es gar keinen großen Markt mehr gibt. Und nun will Rewe auch noch einen großen Markt auf das Waggonbaugelände setzen. Und das, so hat es das Stadtentwicklungskonzept erst im vergangenen Jahr beschrieben, wo doch die „Angebotsdichte“ an Discountern in der Stadt schon hoch ist. Billig statt Qualität, so wird in dem Papier bemängelt und „Produktauswahl unzureichend“. Da soll es nun ein weiterer Einkaufsmarkt an der Christoph-Lüders-Straße richten? Gut, so wie es aussieht, soll es ein „echter“ Supermarkt sein. Aber letztendlich kann jeder Euro nur einmal ausgegeben werden. Märkte im Preiskampf, das kann andererseits die anfangs erwähnten Preisfüchse ja nur freuen. Hauptsache, es bleiben am Ende keinen leeren Gebäudehüllen zurück.

