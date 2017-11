Fußball Irgendwann erwischt es jeden Die SG Zschaitz/Ostrau II verliert zum ersten Mal. Dennoch bleibt das Team Spitzenreiter. Traktor Mochau scheidet im Pokal aus.

Der Leisniger Sven Seydel hat vor dem Waldheimer Jan Keidel abgezogen. © Jörg Schreiber

Drei Mannschaften mit der gleichen Punktzahl vorn, der Tabellenvierte nur zwei Zähler dahinter – in der Fußball-Kreisliga A Staffel Süd geht es derzeit richtig spannend zu. Dabei machte Tabellenführer SG Zschaitz/Ostrau II die Erfahrung, dass es irgendwann jeden erwischt. Die Truppe von Trainer Ronald Göllnitz musste beim SV 29 Gleisberg mit einer 0:1-Niederlage abreisen. Zunächst mit dem stürmischen Wind im Rücken erarbeiteten sich die Gastgeber einige Chancen. Es dauerte jedoch bis zur 35. Minute, ehe Tom Schubert die Führung für die Heimelf besorgte. Die Zschaitz/Ostrauer konnten nach der Pause die Windunterstützung nicht nutzen. In der Nachspielzeit hatten sie nach einem Eckball noch die Chance zum Ausgleich. Doch Robert Müller klärte auf der Torlinie. Die Zschaitz/Ostrauer führen die Tabelle noch an, doch dies nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Leisnig und Zschadraß. Gleisberg lauert mit zwei Punkten Abstand hinter dem Spitzentrio.

Der VfB Leisnig nutzte die Chance und zog mit einem 1:0-Erfolg beim SV Aufbau Waldheim nach Punkten mit dem Tabellenführer gleich. In der Zschopaustadt hatte der VfB mehr vom Spiel, doch mehr als der Treffer von Dominik Erl nach 20 Minuten sollte nicht herausspringen. Die Bilanz der Bergstädter ist beeindruckend. Nach der Auftaktniederlage in Zschaitz gaben sie nur noch beim 1:1 gegen Hochweitzschen Punkte ab.

Im Duell der Medizin-Mannschaften behielt Zschadraß mit 3:2 gegen Hochweitzschen die Oberhand und ist damit der Dritte im Bunde der punktgleichen Teams. Die Zschadraßer sind damit die einzige noch ungeschlagene Truppe in der Südstaffel. Mit einem weiteren Sieg in dem noch ausstehenden Nachholspiel gegen Dürrweitzschen (11. November) könnten die Zschadraßer die führenden Teams aus Zschaitz/Ostrau und Leisnig überholen. Danach folgen bis zur Winterpause die direkten Duelle mit den beiden Erstplatzierten. Hochweitzschen rutscht vorerst ins Mittelfeld ab und hat fünf Punkte Rückstand zur Spitzengruppe. Die Hochweitzschener verschliefen den Auftakt und gerieten in Rückstand. Zwar gelang durch Sebastian Kaulich der zwischenzeitliche Ausgleich, doch davon ließen sich wiederum die Gastgeber nicht beeindrucken und legten vor der Pause zwei weitere Treffer vor. Mit dem Anschlusstreffer von Sebastian Elsner wurde die Begegnung in Hälfte zwei noch einmal spannend, doch letztendlich konnten die Gäste die Niederlage nicht abwenden.

B-Kreisligist SV 50 Traktor Mochau verkaufte sich im Pokalspiel gegen den zwei Klassen höher spielenden SV Blau-Weiß Deutzen achtbar, schied aber mit einer 2:6-Niederlage aus. Lediglich nach dem zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer keimte etwas Hoffnung bei den Zuschauern auf, doch die machten die Gäste mit drei weiteren Treffern zunichte. Torschützen für die Mochauer waren Markus Pilz und Alexander Glauch. (DA/mha/rsc/rwe)

