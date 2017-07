„Irgendetwas läuft da schief“ Drei junge Männer schlugen einen Mann fast tot. Dennoch werden sie nicht verurteilt. Das schlägt im Netz hohe Wellen.

Eine Entscheidung des Meißner Amtsgerichtes gegen drei 19, 21 und 22 Jahre alte Männer aus Meißen und aus Bayern, die einen 43-Jährigen zusammengeschlagen hatten, wird im Netz heftig diskutiert. Das Opfer verschluckte seine Zunge, wäre wohl erstickt, wenn nicht ein Zeuge schnell eingegriffen hätte. Statt zu helfen, ließen die Täter das Opfer liegen und rannten weg. Dennoch wurden die drei Schläger nicht verurteilt, sondern das Verfahren wegen „geringer Schuld“ gegen Geldauflagen eingestellt. Die SZ hatte am Montag über das Verfahren berichtet.

„Was geht denn hier ab? Die schlagen den Mann fast tot und kommen mit so milden Strafen davon. Das ist für mich versuchter Mord. Kann echt nicht wahr sein. Nichts auf die Reihe bekommen und anderen fast das Leben nehmen“, schreibt René Haußig auf der Facebook-Seite der SZ. „Schade, dass man nicht alles zur Vorgeschichte erfährt. Den Mann so übel zurichten und dann sehr gnädig davonkommen. Ein Witz“, so die Meinung von Matthias Günther. Besonders empört die User, dass zwei der drei Täter nach Jugendstrafrecht behandelt wurden, obwohl sie älter als 18 Jahre, also erwachsen, waren. „Sie dürfen wählen, sich besaufen, Auto fahren, heiraten, Kinder kriegen. Aber für ihren Bockmist sind sie dann plötzlich nicht erwachsen genug. Kranke Gesetzeslage“, findet Iris Westermeier. Der gleichen Meinung ist auch Annette Mende: „Was sind das wieder für Strafen? Die schlagen einen halbtot und kriegen eine Geldstrafe, die dann Mama und Papa bezahlen. Wie alt? 19 Jahre und älter. Also volljährig und wahlberechtigt. Super.“ „Verstehe ich auch nicht. Irgendwas läuft da echt schief“, so Frank Reymann.

Bei Heranwachsenden, das sind Angeklagte die zur Tatzeit nicht jünger als 18 und nicht älter als 21 Jahre waren, liegt es im Ermessen des Gerichtes, ob sie nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht behandelt werden. Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass sie nicht die Reife von Erwachsenen haben, wird Jugendstrafrecht angewendet. Dort steht nicht die Strafe, sondern der Erziehungsgedanke im Vordergrund. (SZ/jm)

