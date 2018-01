„Iranischer Frühling“ nicht in Sicht Iran-Experte Steinbach sagt, was hinter den Protesten steckt und wer Veränderungen im Land blockiert.

Teheran, 30. Dezember 2017: Iranische Polizisten stellen sich Studenten der Universität von Teheran in den Weg, die sich einer Demonstration anschließen wollen.

Udo Steinbach leitete von 1976 bis 2007 das Deutsche Orient-Institut. Mit dem Iran beschäftigt sich der Islamforscher seit Jahrzehnten.

Herr Prof. Steinbach, nach zwei Wochen – so scheint es – sind die Demonstrationen im Iran abgeflaut. Waren die Proteste nur eine kurze Episode?

Es sieht so aus. Sie werden aber immer wieder aufflackern, denn die Probleme im Land sind nicht gelöst. Man könnte von einer Art Testlauf für die Regierung sprechen, ob sie die Signale verstanden hat und nun die richtigen Schlüsse zieht.

Was hat die Menschen gerade jetzt auf die Straßen getrieben?

Es ist die Enttäuschung über die wirtschaftliche Situation und die Lebensverhältnisse. Unerfüllt ist die Hoffnung geblieben, dass das Atomabkommen und die Aufhebung der Sanktionen spürbare Verbesserungen bringen. Das Geld, das ins Land kam, blieb bei den Mächtigen und im Netz der Korruption hängen. Bei den meisten Menschen kam nichts davon an.

Erleben wir nun den Beginn eines „iranischen Frühlings“?

Das ist übertrieben. Sollte sich die Situation verschärfen, wären die Sicherheitskräfte und die Revolutionsgarden bereit, mit Gewalt einzuschreiten. Deren Chef hatte sich in den vergangenen Tagen so geäußert. Doch es deutet nichts auf eine Eskalation hin. Einen politischen Aufbruch im Iran kann ich nicht erkennen. Die Proteste waren eher spontan, ohne erkennbare Richtung und Führung. Das zeigt, wie wenig durchschlagskräftig die Kräfte des Wandels im Iran im Grunde sind.

Mit seiner vorsichtigen Öffnungspolitik hat Präsident Ruhani Kritiker der Verhältnisse ermutigt. Erst am Montag sagte er, man könne der neuen Generation nicht einen bestimmten Lebensstil aufzwingen. Ist das nicht ein Angriff auf das bestehende System im Iran?

Äußerungen wie diese sind Teil der Strategie, die Präsident Hassan Ruhani seit Jahren verfolgt. Entgegen kommt er mit solchen Sätzen großen Teilen der iranischen Jugend, die die Lebensverhältnisse als bedrückend empfinden. So nimmt Ruhani etwas Druck aus dem Kessel. Auf der anderen Seite besteht kein Zweifel daran, dass er ein Mann des Systems bleibt...

...das ihm aber sehr wenig Spielraum lässt, etwas an den Verhältnissen im Land zu ändern.

Das ist richtig. Doch der Führung im Iran geht es auch darum, nach außen ein möglichst „freundliches Gesicht“ zu zeigen – angesichts der bevorstehenden Entscheidung über die Ratifizierung des Atomabkommens und die Aufhebung noch bestehender Sanktionen. Davon hängt die angestrebte Modernisierung des Iran ab.

Steht das Machtkonstrukt mit dem geistlichen Führer und dem Wächterrat an der Spitze der Modernisierung im Wege?

Jeder Versuch, den Iran grundlegend zu reformieren, endet an der höchsten Instanz. Der religiöse Führer hat bei allen Entscheidungen das letzte Wort. Und: Hinter ihm stehen für den äußersten Fall die Revolutionsgarden. Diese haben im Fall eines Systemwandels viel zu verlieren. Deshalb ist der Handlungsspielraum für jeden Präsidenten sehr klein.

Woran liegt es, dass sich die Hoffnungen auf einen Aufschwung nach dem Atomabkommen nicht erfüllt haben?

Das liegt auch daran, dass der Vertrag bei den Erzkonservativen im Iran auf Widerstand stößt. Die halten den Deal für eine Niederlage, ja für einen Kniefall vor den USA und dem gesamten Westen. Deshalb lassen die Hardliner keine Gelegenheit aus, Stimmung gegen das Abkommen zu machen. Insgeheim setzen sie darauf, dass US-Präsident Trump den Deal nicht ratifiziert und damit alles wieder rückgängig macht. Das wäre für die innenpolitischen Rivalen Ruhanis ein Erfolg, der dem Land aus ihrer Sicht Selbstbewusstsein und Stärke gibt – und eine unabhängige Politik nach außen ermöglicht, insbesondere mit Blick auf den Konflikt in Syrien, wo der Iran mit Saudi-Arabien und dem Westen um Einfluss ringt.

Was halten Sie vom Vorwurf, die Proteste seien vom Ausland gesteuert?

Gar nichts. Es mag sein, dass im Ausland ein Interesse daran besteht, oppositionelle Bewegungen im Iran zu stärken. Gegen eine Steuerung von außen spricht, dass die Protestwelle nicht in Teheran entstand, sondern von entlegenen Landesteilen und Einwohnern kleiner Städte ausging. Bäuerlich geprägte Regionen sind eher unzugänglich für Einflüsse von außen.

Es gab bei Demonstrationen auch Forderungen an die Regierung, sich nicht länger um Konflikte in anderen Ländern zu kümmern, sondern um die Probleme der Iraner selbst.

Darin Belege für eine Steuerung von außen zu sehen, kann ich nicht nachvollziehen. Forderungen wie diese sind Teil der tiefen Frustration, die bei vielen Iranern herrscht. Sie haben auch Zweifel an der Weisheit einer Außenpolitik, die sich an Konflikten in Syrien, im Jemen oder im Libanon beteiligt. Das Engagement kostet viel Geld, das im eigenen Land fehlt. Viele Iraner haben zuRecht den Verdacht, dass der Führung Machtansprüche nach außen wichtiger sind als die Lösung wirtschaftlicher und sozialer Probleme im eigenen Land. Jeder zweite Iraner lebt am Rande der Armut.

Was erwarten Sie von den Gesprächen, die Irans Außenminister am Donnerstag in Brüssel führt?

Nicht viel. Sie werden nichts bewirken – weder mit Blick auf die innenpolitische Lage im Iran noch auf die wirtschaftlichen Probleme. Wichtig ist nicht, was in Brüssel besprochen, sondern was in Washington in den nächsten Tagen entschieden wird. Wenn Präsident Trump das Atomabkommen nicht ratifiziert und zu Sanktionen zurückkehrt, ist das der entscheidende Faktor – für die innere Situation im Iran und für die künftige Rolle des Landes in der Region.

