iPhone 7 Plus ausverkauft Das größere Modell des neuen Smartphones ist bereits komplett vergriffen, teilt Apple mit. Auch bei einer Farbe wird es eng.

Engpass bei Apple. © dpa

Wenn am Freitag der Verkauf des neuen iPhone 7 beginnt, dann werden einige Modelle gar nicht in den Regalen liegen. Apple teilte am späten Mittwoch mit, dass das größere Modell iPhone 7 Plus bereits ausverkauft sei. Auch das kleinere Modell im neuen glänzenden Schwarz-Ton „Jet Black“ sei vorerst nicht zu haben. Allerdings ist bei dieser Information Vorsicht geboten, da Apple seit diesem Jahr keine Zahlen zu Vorbestellungen oder dem Absatz am ersten Wochenende mehr nennt. Der Konzern hatte die Entscheidung, keine frühen Zahlen zu veröffentlichen, gerade auch damit begründet, dass sie absehbar von den Lagerbeständen und nicht von der Nachfrage bestimmt würden.

Zumindest die Anleger scheint das nicht zu stören. Die Apple-Aktie stieg im US-Handel am Mittwoch zeitweise auf den höchsten Stand seit Dezember um schloss mit 111,77 Dollar am zweiten Tag in Folge mit einem Plus von mehr als drei Prozent.

Wie erfolgreich die neuen iPhones sind, wird man allerdings so richtig erst nach dem Weihnachtsgeschäft abschätzen können - im laufenden Vierteljahr werden sich die Verkäufe mit denen der älteren Modelle vermischen. In diesem Jahr war der iPhone-Absatz erstmals seit der Markteinführung im Jahr 2007 zurückgegangen, im vergangenen Vierteljahr gab es ein Minus von 15 Prozent. Branchenexperten gingen bisher nicht davon aus, dass Apple im Weihnachtsquartal den Vorjahres-Rekord von knapp 74,8 Millionen verkauften iPhones erreichen kann. (dpa)

