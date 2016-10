Inzwischen wird im Wald geräuchert Vier verschiedene Suppen können Gäste beim Fischerfest in dem kleinen Ort probieren. Es bleibt nichts übrig.

Frank Jockols, Hendrik Damm und Felix Müller (von links) vom Jugendclub Noschkowitz kümmern sich inzwischen um das Fischerfest in Noschkowitz. Das wird kurioserweise im Wald gefeiert. Statt abgefischt wird die Ware gekauft. © Dietmar Thomas

Die Zeiten, in denen die Teiche am Schloss Noschkowitz abgefischt worden sind, sind vorbei. Das hat damit zu tun, dass die Fangerträge trotz regelmäßigen Neubesatzes zurückgegangenen sind, sich der Einsatz nicht mehr gelohnt hat. Trotzdem ist die Tradition des Fischerfestes in dem Ort erhalten geblieben. Darum kümmern sich Mitglieder des Jugendclubs, die die benötigte Ware inzwischen zukaufen.

Das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Diesmal konnten die Gäste sogar aus vier unterschiedlich zubereiteten Fischsuppen wählen – zubereitet mit norwegischem Seefisch, der praktisch grätenfrei ist. Tilo Grundmann, der am Abend die Tanzmusik aufgelegt hat, war von der Fischsuppe ungarischer Art angetan. Sie hatte die von ihm bevorzugte Würze. Augenscheinlich hat es aber auch den übrigen Besuchern gut geschmeckt. Den übrig geblieben ist nichts. Sowohl die Suppen als auch die Räucher- und Frischware hat ihre Abnehmer gefunden. (DA/sig)

