Investoren werden zur Kasse gebeten

Wer in Dresden baut, profitiert von der Infrastruktur. So die Logik von Linken, Grünen und SPD. Deshalb sollen Investoren künftig an den Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen, Gutachten, Wettbewerben, die Erschließung der Grundstücke, Grün- und Spielflächen und einigem mehr beteiligt werden. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend. Die CDU wetterte, die Ratsmehrheit vertreibe so Investoren. Die betonte, Investoren profitieren von Schulen, Kitas und mehr. (SZ/awe)

