Investoren werden ausgebremst Zwei Schandflecke in Rosenthal-Bielatal könnten verschwinden, Neues entstehen. Doch das Umweltministerium hat Bedenken angemeldet.

An der Schweizermühle im Bielatal wollte der Investor auch eine Ruine zu Ferienwohnungen ausbauen, auch das wurde abgelehnt. © Archivfoto: Norbert Millauer

Rosenthal-Bielatal. Auf der Industriebrache des früheren Karosseriewerkes im Bielatal sind Sanierungsarbeiten im Gange. Zwar siedelt sich dort kein neuer Produktionsbetrieb an. Daran glaubt in der Gemeinde Rosenthal-Bielatal sowieso keiner mehr. Aber ein Investor baut wenigstens die alte Fabrikantenvilla zu einem Feriendomizil aus. Sieben Wohneinheiten mit insgesamt 36 Betten entstehen. „Wir sind sehr dankbar, dass dort jemand aktiv wird“, sagt Bürgermeister Gebhard Moritz (CDU).

Eitel Sonnenschein herrscht aber trotzdem nicht, denn der Investor wird in der weiteren Entwicklung ausgebremst. Sein Antrag auf Umnutzung eines Nebengebäudes zu Ferienwohnungen wurde abgelehnt. „Wie sollen wir denn jemanden für den ländlichen Raum begeistern, wenn die Obere Naturschutzbehörde nicht nur Neubauten verhindert, sondern auch die Belebung von alter Bausubstanz ablehnt“, fragt Moritz. Die dem Umweltministerium zugehörige Behörde beruft sich auf den Flächennutzungsplan. Darin wurde festgelegt, dass die Industriebrache direkt an der Hauptstraße nach Rosenthal gelegen als Außenbereich gilt, in dem das Baurecht arg eingeschränkt ist.

Die Gemeinde hatte genau diese Situation in den 1990er-Jahren befürchtet und sich gegen diese Einordnung ausgesprochen, wurde von Landesbehörden aber überstimmt. Für die Umnutzung der massiven Fabrikantenvilla gab es eine Ausnahmegenehmigung. Für das Nebengebäude nicht mehr. „Diese Einordnung ist damals völlig willkürlich gezogen worden“, sagt Moritz. Von Amts wegen musste er jetzt trotzdem vom Gemeinderat abstimmen lassen, dass das Nebengebäude auf der Industriebrache nicht umgenutzt werden darf. Dem widersetzten sich die Räte jedoch. Eigentlich müsste der Bürgermeister den Beschluss einkassieren, weil er als rechtswidrig einzustufen ist. „Dagegen werde ich aber nicht vorgehen. Das sollen mal die übergeordneten Behörden machen“, sagt Moritz.

Fast identisch ist ein Fall an der Schweizermühle. Auch dort wollte der Investor eine der Ruinen zu Ferienwohnungen ausbauen, ohne das bestehende Gebäude zu vergrößern. Auch das wurde abgelehnt.

Jetzt haben die Bauherren nur noch die Möglichkeit, einen Bebauungsplan für das gesamte Gebiet von einem Ingenieurbüro erarbeiten zu lassen. Ob sie am Ende ein paar Ferienwohnungen einrichten können, ist damit aber nicht garantiert. Für Bürgermeister Moritz ist klar: „Wir müssen das jetzt angehen, den Flächennutzungsplan zu ändern.“ Doch wegen der vielen Beteiligten dauert das Jahre. Wer jetzt im Ort bauen will, dem nützt das nichts.

