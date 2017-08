Investoren sollen Wohnraum schaffen Kurort Rathen wünscht sich mehr Bewohner. Doch die Nachfrage ist gleich null.

Wenn Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) durch den Kurort Rathen läuft, ist er stolz, wie schön sich der Ort an der Elbe präsentiert. Die Urlauberzahlen steigen. Touristen honorieren, was in den vergangenen Jahren alles entstanden ist. Als Beispiele seien die neue Tourist-Info und ein neuer Laden in Oberrathen genannt, der neue Aktivrastplatz, die Entwicklung der Eisenbahnwelten, die großen Hotels bieten ganzjährig Arbeit und vieles mehr.

Nur wohnen will in der Idylle der kleinsten Gemeinde Sachsens offenbar niemand. „Es gibt keine Nachfrage nach Wohnungen“, sagt der Bürgermeister. Dabei würde die Gemeinde so gern den Trend des Bevölkerungsrückgangs umdrehen. Das ist auch im neuen Leitbild der Gemeinde so festgehalten.

Eine Lösung, wie um mehr Zuzüge geworben werden kann, gibt es bislang nicht. Möglichen Investoren, die im Ort Ferienwohnungen bauen wollen, hat der Gemeinderat jedoch die Auflage erteilt, dass in jedem neuen Gebäude mindestens eine Wohnung für ständige Bewohner vorzuhalten ist.

Für das Baugebiet Elbstraße wurde nun eine entsprechende Veränderungssperre beschlossen. Wer auf der privaten Fläche dort bauen will, müsste sich also auch um Rathener Einwohner bemühen. (SZ/gk)

zur Startseite