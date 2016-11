Investoren in der Fährmannstraße Ein Rundgang mit Baudezernent Steffen Wackwitz diente der Sondierung.

Blick in die Fährmannstraße in Meißen. © Claudia Hübschmann

Eine Düsseldorfer Investorengruppe, die Interesse am Kauf des Fährmannstraßenareals hat, wollte sich im Oktober mit Meißens Baudezernenten Steffen Wackwitz vor Ort treffen. Das hatte der Meißener Makler Hans Volker Herbold auf Nachfrage gegenüber der SZ erklärt. „Es hat in der Tat ein Gespräch mit potenziellen Investoren zur möglichen Entwicklung der Fährmannstraße gegeben, das gemeinsam mit einem Meißner Immobilienmakler stattgefunden hat“, sagte Stadtsprecher Philipp Maurer auf Nachfrage. Und: „Über das Ergebnis und die weiteren Möglichkeiten wurde Stillschweigen vereinbart.“ Makler Herbold erklärte: „Herr Wackwitz war sehr interessiert daran, weitere Gespräche mit den beiden Investoren zu führen.“ Und Sprecher Maurer bestätigte, dass zu gegebener Zeit, wenn „verwertbare Ergebnisse vorliegen“, berichtet werde.

Die Stadtverwaltung hatte eine städtebauliche Studie in Auftrag gegeben, die vorschlägt, die Häuser in der Fährmannstraße, die direkt an der Triebisch stehen, abzureißen und dort Grünflächen anzulegen. Begründet wurde dies mit der permanenten Hochwassergefahr und dem baulichen Zustand der Gebäude. Allerdings hat die Kreisdenkmalbehörde dieses Ansinnen abgelehnt, stehen doch die um 1880 errichteten gründerzeitlichen Mietshäuser Nummer 1, 2, 3, 6, 7 und 8 an der Fährmannstraße und das an der Uferstraße Nummer 4 unter Denkmalschutz und seien sanierbar.

Bevor etwaige Investoren zum Zug kommen könnten, muss die bis zum 13. April 2017 durch den Stadtrat ausgesprochene Veränderungssperre für die Triebisch-Vorstadt ausgelaufen sein.

zur Startseite