Investoren entdecken Löbtau Derzeit werden im Stadtteil mehrere Wohnhäuser saniert. Pläne gibt es auch für Brachen.

Die Klinkerfassade des Hauses in der Wernerstraße 16 bis 20 ist schon gereinigt. Nun werden die Wohnungen ausgebaut. © René Meinig

In Dresden wird momentan so viel gebaut wie nie zuvor. Zahlreiche Investoren haben Dresden als lukrativen Standort für sich entdeckt. Immer mehr Brachen verschwinden, auf denen Neubauten entstehen. Mittlerweile hat der Bauboom auch Stadtviertel erreicht, die vor wenigen Jahren kaum gefragt waren. Auch Löbtau kämpft seit Jahren gegen das Schmuddel-Image, viele einst schöne Gründerzeithäuser verfielen. Zuletzt gehörte das Gebiet im Dresdner Westen zu jenen Stadtteilen mit dem höchsten Leerstand an Wohnungen.

Das liegt vor allem daran, dass viele Gebäude noch nicht saniert sind. Laute Kopfsteinpflasterstraßen, Industrieanlagen wie etwa das Nossener Kraftwerk – alles das schreckte viele Bauwillige bislang ab, ihr Geld in Löbtauer Wohnungen zu investieren. Doch das hat sich inzwischen geändert: Komplette Straßenzüge erstrahlen wieder in altem Glanz. Rund um die Löbtauer Brücke hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Fassaden wurden saniert, die Wohnungen ausgebaut. An der Kesselsdorfer Straße entsteht zudem ein neues Hotel mit mehr als 200 Zimmern. Fast fertig saniert ist mittlerweile auch ein Wohnblock in der Wernerstraße 16 bis 20. Vor zwei Jahren kaufte die Meiag Sächsische Immobilen AG das Gebäude vom Großvermieter Gagfah (heute Vonovia).

In die Sanierung der 27 Wohnungen investierte das Dresdner Unternehmen 4,5 Millionen Euro. Die Klinkerfassade wurde gereinigt, auf der Rückseite des Hauses sind nun Balkone angebaut. Meiag-Chef Thomas Stern setzt bei seinem Bauprojekt in Löbtau vor allem auf Senioren als Mieter. „Wir haben in die drei Hausaufgänge Aufzüge eingebaut.“ Eine Zweiraumwohnung mit etwa 65 Quadratmeter ist für 560 Euro Kaltmiete zu haben. Eine 94 Quadratmeter große Vierraumwohnung im Erdgeschoss kostet 810 Euro kalt. Thomas Stern rechnet damit, dass die ersten Mieter im Januar kommenden Jahres einziehen können.

Gleich fünf Bauprojekte mit insgesamt 80 Eigentumswohnungen realisiert die Dresdner Palasax GmbH in der Oederaner Straße. Das Haus in der Nummer 3 ist bereits fertig saniert und vermietet. Die Wohnungen in der Hausnummer 5 sollen im Frühjahr 2017 fertig sein. Das teilt Palasax-Projektleiter Andreas Stieberitz auf Nachfrage mit. Im benachbarten Hauseingang sind die Bauleute derzeit damit beschäftigt, alte Türen und Fenster sowie Wände auszubauen. „Die Grundrisse werden zum Teil verändert“, sagt Stieberitz. Die Sanierung der Hausnummer 9 startet im Januar. Auch dort sind mittlerweile alle Wohnungen verkauft. Anders sieht das im Hauseingang 11 aus. Sechs von 16 Wohnungen sind noch zu haben. Wer diese kaufen will, muss durchschnittlich 3 000 Euro berappen. Der Mietpreis beläuft sich auf etwa 8,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter.

Insgesamt 15 Millionen Euro investiert Palasax in den Ausbau der denkmalgeschützten Gebäude. Sowohl der ockerfarbene Anstrich der Fassaden als auch die rotbraunen Fenster sind mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt. Zudem musste das Unternehmen die Gaupen auf den Dachflächen wieder einbauen.

In das Neubauprojekt Carrée Löbtau an der Ecke Löbtauer/Altonaer Straße investiert die GC Gruppe in den kommenden Jahren 30,5 Millionen Euro. Die 146 Wohnungen sollen Anfang 2019 für die ersten Mieter zur Verfügung stehen.

