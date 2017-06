Investor plant Ferienhäuser Ein altes Kinderferienlager am Stadtrand von Geising soll abgerissen werden. Der Stadtrat Altenberg begrüßt das ausdrücklich.

Blick nach Geising im Winter. Der Ort ist aber zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Ein Investor will nun Ferienhäuser bauen. © Egbert Kamprath

Geising verliert eventuell einen seiner Schandflecke. Wie im Altenberger Stadtrat bekannt wurde, beschäftigt sich ein potenzieller Investor mit dem ehemaligen Ferienlager „Am Vorwerk“.

Die Anlage befindet sich an der Vorwerkstraße in einem Waldgrundstück und war früher ein Ferienobjekt des Sachsenwerkes Dresden. Seit Jahren stehen die Gebäude leer. Aus Sicht der Stadt stellen sie „einen erheblichen städtebaulichen Missstand“ dar. Der potenzielle Investor, dem das Grundstück dem Vernehmen nach gehört, will die Gebäude abreißen und neu bebauen. Geplant sind drei Ferienhäuser, in denen Gäste naturnah Urlaub machen können. Da sich das Gelände im sogenannten Außenbereich befindet, muss ein Bebauungsplan erstellt werden. Nach Angaben der Stadt hat der Investor bereits ein Planungsbüro damit und mit der Umweltprüfung beauftragt. Geklärt werden muss auch die Erschließung des Gebietes.

Der Altenberger Stadtrat begrüßt die geplante Investition und hat dem Vorhaben zugestimmt.

