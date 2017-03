Investor gesucht Das Areal des Deutschen Hauses in Tharandt steht zum Verkauf. Der künftige Bauherr braucht viel Geld.

Aus der Brachfläche soll bald eine attraktive Stadtmitte für Tharandt werden. © Andreas Weihs

Der Lärm der Abrissbagger ist verhallt, der Bauschutt längst verschwunden. Es ist still geworden um die Fläche, wo einst das Deutsche Haus stand. Nur ein kleines Werbeschild am Zaun deutet auf Aktivitäten im Verborgenen hin: Die Dresdner Immobilienfirma Immosuch will das Grundstück in Tharandts Mitte verkaufen. Doch was soll hier, im Eckfeld von Dresdner Straße/ Pienner Straße in Zukunft das Ortsbild prägen? „Wir sind mit mehreren Investoren im Gespräch“, sagt Roland Funke, Chef der zuständigen Immobilienfirma. Seine Aufgabe ist es, das rund 2 000 Quadratmeter große Grundstück an den richtigen Mann zu bringen. Damit wurde der Makler nun von den Grundstückseigentümern beauftragt. Eigentlich, erzählt Funke, sollten an die Stelle zwei Stadtvillen für junge Familien entstehen. Dies sei aber nicht im städtebaulichen Sinne der Forststadt gewesen. Immerhin bestehe Konsens darüber, dass das Grundstück künftig als Wohnfläche genutzt wird. Nur wie? Darüber werde derzeit verhandelt. Eine Idee ist es, auf der prominenten Fläche ein größeres Wohnhaus zu errichten, in dem Unterkünfte für Studenten, aber auch barrierefreie Wohnungen für ältere Tharandter geschaffen werden können. Für die vielen jungen Leute, die in Tharandt Forstwissenschaften studieren, sei der Wohnraum knapp. Der Bedarf dafür ist also da, erklärt der Makler.

Wie das neue Gebäude aussehen soll, stehe aber noch nicht fest. „Was das angeht, sind wir gerade im Gespräch mit den Investoren und natürlich in Abstimmung mit der Stadt Tharandt“, sagt Roland Funke. Möglich wäre zum Beispiel eine dreigeschossige Bauweise plus Dach. Auf den einzelnen Etagen könnten sich die Wohnräume verteilen. Im Erdgeschoss des Hauses wäre ein Café oder eine Bäckerei denkbar, um den Platz auch als Anlaufpunkt attraktiv zu machen. Ebenfalls im Erdgeschoss könnten sich auch die Parkplätze befinden. „Sozusagen ein Haus auf Stelzen“, sagt Funke. Auf diese Weise seien keine Erdarbeiten in dem felsigen Untergrund notwendig.

Bisher sind das aber nur Ideen. Noch stehe nichts fest, erklärt der Makler. Genauso wenig der Preis, zu dem das Areal verkauft werden soll. „Das richtet sich nach dem Konzept, das letztlich umgesetzt werden soll“, sagt er. Je mehr Wohnfläche letztlich zur Verfügung steht, desto wertvoller dürfte der Quadratmeter sein. Funke schätzt, dass das Grundstück zu einem Preis von 120 000 bis 200 000 Euro verkauft wird. Das hänge davon ab, ob die Baupläne bezahlbar sind und was sinnvoll ist. „Wir sind schließlich daran interessiert, dass die Investition so ausfällt, dass sie Tharandt auch nützt“, erklärt der Makler.

Die Stadt Tharandt hat zwar nicht das Geld für eine Investition an der prominenten Stelle. Voreilige Entscheidungen zugunsten eines Investors will man aber auch nicht treffen. „Grundsätzlich verfolgen wir intensiv eine zeitnahe Wiedernutzbarmachung des Standortes“, sagt Stadtsprecher Alexander Jäkel. Mehr will man dazu aber noch nicht sagen. Auch Stadtrat Manfred Oswald (SPD), der die Tharandter Rathausspitze bei ihren Bemühungen um das Areal unterstützt, favorisiert eine „Nutzung und Bebauung“ der Fläche. „Es darf keine Brachfläche bleiben“, sagt Oswald. Schließlich sei das Areal, auf dem einst das Deutsche Haus stand, ein bedeutender Standort. Am Fuße des Burg- und Kirchenberges wirke dieser ortsbildprägend, erklärt er. In den aktuellen Kaufverhandlungen gehe es aber nicht darum, „so schnell als möglich irgendetwas zu bauen, sondern einen Investor zu finden, der ein Konzept entwickelt und auch realisieren kann, das im Stadtzentrum nachhaltig funktioniert und mit Leben erfüllt wird“, argumentiert Manfred Oswald. Eine gemischte Nutzung für Wohnen mit Geschäften und Gastronomie halte er für die beste Lösung.

Vorstellungen, die sicher auch viele Tharandter teilen. Schon als vor drei Jahren zu einer Einwohnerversammlung über die künftige Nutzung der Fläche diskutiert wurde, sprachen sich viele Tharandter dafür aus, die Fläche wieder zu bebauen. Die Vorschläge reichten damals von einem Haus der Nachhaltigkeit bis hin zu einem Gebäude für Gewerbe und Dienstleister. Wie auch immer Tharandts Mitte in Zukunft genutzt wird, noch dieses Jahr soll der neue Investor für das Areal feststehen. Ab nächstem Jahr, so Makler Roland Funke, könnte gebaut werden.

