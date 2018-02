Investor für Bönischstift klopft an Ein Kaufinteressent plant im ehemaligen Kamenzer Krankenhaus bis zu 28 Wohnungen für Betreute. Durch Aus- und Neubau.

Seit 2000 steht das Kamenzer Böhnischstift leer. Das hat dem ehemaligen Krankenhaus nicht gut getan. Nun gibt es Hoffnung. © René Plaul

Kamenz. Dem Rathaus wurde jetzt das Kaufinteresse eines Investors für das seit 2000 leerstehende Barmherzigkeitsstift angezeigt. Der private Investor möchte das frühere Krankenhaus für betreutes Wohnen umbauen. Hier sollen 16 bis 18 Wohneinheiten entstehen. Auf der Fläche entlang des Dammes will er einen Ergänzungsbau mit zwei oder drei Etagen errichten, in dem weitere zehn Wohnungen sowie eine Tagespflege untergebracht sind.

Eine erste Runde beim OB hat stattgefunden. Der Erwerb der kommunalen Immobilie ist an eine Ausschreibung gebunden. Das Vorhaben müsste mit dem Bebauungsplanes „Kamenz West/Am Damm“ in Einklang gebracht werden, wobei auch der Denkmalschutz zu beachten ist. Der Investor will den öffentlichen Grünraum zum Bönisch-Mausoleum hin erhalten und aufwerten. Wenn man sich einigen kann, könnte im Frühstar 2019 Baustart sein, die Fertigstellung des Ensembles wäre dann im dritten Quartal 2020. (SZ/fro)

