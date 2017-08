Investor für ältestes Haus gefunden Nur die Fronfeste stammt noch aus der Zeit vor dem großen Brand 1813. Sie ist verfallen, aber das soll sich jetzt ändern.

Dass die Fronfeste noch steht, verdankt sie Sicherungsarbeiten vor allem durch den Verein. © Steffen Unger

Wer hat den Mut und das Geld, Bischofswerdas ältestes Haus wieder aufzubauen, um es so zu nutzen, dass es Zukunft hat? Nach jahrelanger Suche fand sich dafür bisher niemand. Allerdings sagte jetzt Robert Geburek, Vorstandsmitglied beim Fronfesteverein, auf Anfrage, dass die Suche nach einer tragfähigen Idee und einem Investor zusammen mit der Stadt auch in den letzten Monaten intensiv betrieben wurde. Mehr noch: Nach noch nicht bestätigten SZ-Informationen soll sich jetzt ein Konzept mit sozialem Hintergrund und Partner aus der Region als tragfähig erweisen. Noch im August sollen die Pläne vorgestellt werden, bestätigte die Stadt am Freitag. Ziel des Vereins und der Stadt ist es, die Fronfeste einem soliden Investor und Nutzer zu überlassen. So soll sichergestellt werden, dass das einzige aus der Zeit vor dem Stadtbrand 1813 noch erhaltene innerstädtische Ensemble gerettet wird. Konzepte für Gastronomie, Altenpflege oder ein Kulturzentrum wurden geprüft und wieder verworfen. Resignation machte sich breit, aber auch immer wieder neuer Mut. Die Mitglieder des 2010 zur Rettung der Fronfeste und anderer historischer Gebäude gegründeten Vereins sind hohe Risiken eingegangen. Zuletzt haben die Ehrenamtlichen um den Vorsitzenden Frank Mehlhose die Feste für 15 000 Euro aus privatem Besitz übernommen, zu zahlen in drei Raten. Die Stadt hatte sich zuvor vom Gedanken verabschiedet, Eigentümer zu werden. Wegen der Finanzprobleme untersagte das Landratsamt der Stadt, ihr Vorkaufsrecht wahrzunehmen. (SZ/ass)

