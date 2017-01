Investitionsstau bei Straßen und Gebäuden Der Landkreis hinkt allein bei den Kreisstraßen mit fast 70 Millionen Euro hinterher. Das soll sich ändern.

Die Kreisstraße K 9017, besser bekannt als Hengstberg, zwischen Freital und Bannewitz hat jetzt dem Landratsamt zufolge Priorität. Rund 2,1 Millionen Euro wird der Landkreis in den kommenden Jahren in diese Straße investieren. Die Planungen dafür sollen in diesem Jahr beginnen. Einwohner hoffen, dass die Straße bis Ende 2019 fertig saniert ist. © Andreas Weihs

Die Zahlen sind alarmierend. Heiko Weigel, Beigeordneter für Bau und Umwelt im Landratsamt, hat in der Kreistagssitzung am Montagabend kein Blatt vor den Mund genommen. Offen sprach er zu den Kreisräten darüber, welche Probleme die Verwaltung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bei der Instandhaltung und Erneuerung der Straßen und Gebäude hat, die dem Landkreis gehören.

Dabei geht es um das rund 550 Kilometer umfassende Straßennetz, für das die Kreisverwaltung zuständig ist. „Bei den Kreisstraßen beläuft sich der Investitionsstau für Abschnitte mit vordinglichem und überfälligem Handlungsbedarf auf 68,6 Millionen Euro“, heißt es in einem Papier der Verwaltung. Es geht auch um Brücken und Stützwände, von denen viele beim Hochwasser 2013 beschädigt wurden und in die gut zehn Millionen Euro investiert werden müssen. Und es geht um die 53 Immobilien, die dem Landkreis gehören. Dazu zählen etwa das Leistungssportzentrum in Altenberg, die Burg Hohnstein, elf Schulen im Kreis sowie die drei Standorte der Landkreisverwaltung in Pirna, Freital und Dippoldiswalde.

Damit das Landratsamt die nötigen Investitionen für die Jahre 2017 bis 2020 planen kann, hat es eine Übersicht für diesen Zeitraum verfasst. Die SZ stellt die wichtigsten Aspekte vor.

Die Ausgangslage: In den vergangenen Jahren gab es viel Fördergeld

In den vergangenen vier Jahren lief es Heiko Weigel zufolge gut bei den Straßeninvestitionen. Von 2013 bis 2016 konnte der Landkreis rund 30 Millionen Euro in die Straßen investieren, 17 Millionen Euro flossen in die Instandhaltung kreiseigener Immobilien. „Wir konnten unser Substanzvermögen jedes Jahr verbessern“, so Weigel. Der Kreis habe für die Beseitigung von Hochwasserschäden viel Geld von Bund und Land bekommen. „Ich hoffe natürlich, dass wir in den kommenden Jahren keinen Anlass haben, wieder von einem Nothilfe-Fonds zu profitieren“, sagte Heiko Weigel mit Blick auf das Hochwasser.

Die Straßen: 40 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 für die Kreisstraßen geplant

Damit das Straßennetz in einem vernünftigen Zustand bleibt, muss der Landkreis Heiko Weigel zufolge jährlich acht Millionen Euro investieren – inklusive Fördermittel von Bund und Land. Zwei weitere Millionen kämen pro Jahr für die Instandhaltung von Straßen hinzu, die noch nicht grunderneuert werden müssen. Die größten und wichtigsten Vorhaben benannte der Beigeordnete gleich mit: In diesem Jahr soll mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt im Glashütter Ortsteil Johnsbach für fast drei Millionen Euro begonnen werden, die Sense zwischen Porschdorf und Hohnstein soll bis Ende 2018 für 2,6 Millionen Euro ertüchtigt werden und der Hengstberg zwischen Freital und Bannewitz kann auf eine Sanierung für 2,1 Millionen Euro hoffen. Mit Mitteln des Fluthilfefonds will der Kreis die Straße zwischen Markersbach und Zwiesel für fast elf Millionen Euro erneuern. Für die Straße zwischen Gersdorf und Göppersdorf sind 4,4 Millionen geplant.

Die Gebäude: fast 30 Millionen Euro für kreiseigene Immobilien

In jedem Jahr muss der Landkreis zwei bis drei Millionen Euro in die Instandhaltung seiner Gebäude stecken. Zusätzlich sind Investitionen von gut fünf Millionen Euro jährlich geplant. Allein in diesem Jahr will der Landkreis fast 13 Millionen Euro in seine Gebäude investieren. Hauptsächlich betrifft das den Neubau des Altenberger Leistungssportzentrums (8,4 Millionen Euro) sowie drei Standorte in Freital: das Weißeritzgymnasium (5,7 Millionen Euro), die Schule zur Lernförderung (3,5 Millionen Euro) und die Dachsanierung des Berufsschulzentrums (3,2 Millionen Euro). Bei allen Maßnahmen rechnet der Landkreis mit viel Fördergeld von Bund und Land.

Das Problem: Wie viel Fördergeld es tatsächlich gibt, ist ungewiss

„Planung ist das eine, ein Haushalt das andere“, sagte Heiko Weigel im Kreistag. Oft würden gute Ideen von der Realität eingeholt. Deshalb wolle er die mittelfristige Investitionsplanung jährlich überprüfen.

Ähnlich äußerte sich Ralf Rother. Wilsdruffs Bürgermeister ist der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag. „Dass wir in den vergangenen Jahren so viel investieren konnten, lag zum großen Teil am Fördergeld.“ Als Aufgabe des Landkreises nannte Rother, ausreichend Eigenmittel für die geplanten und dringend nötigen Investitionen zu beschaffen. Daniel Brade (SPD) sagte, es sei erschreckend, wie hoch der Investitionsstau ist.

Hoffen auf Bundesmittel kann der Landkreis aber durchaus. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig hatte kürzlich gegenüber der SZ angedeutet, dass der Bund ein weiteres Invest-Paket plane. Etwa zehn Millionen Euro könnten ihm zufolge in Kitas und Schulen des Kreises fließen.

