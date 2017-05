Investitionsstau bei Kitas Städte und Gemeinden im Kreis wollen für 33 Millionen Euro die Betreuungsangebote erweitern. Doch es fehlt an Fördermitteln.

© dpa

Um den Bedarf nach Betreuungsmöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen zu decken, wollen die Städte und Gemeinden im Kreis Bautzen in den nächsten Monaten insgesamt bis zu 1 300 neue Plätze schaffen. Um bereits bestehende Betreuungsmöglichkeiten zu erhalten, sind vielerorts in den Einrichtungen außerdem Umbauten und Sanierungen nötig. Insgesamt summiert sich derzeit der Investitionsstau auf mehr als 33 Millionen Euro.

Im Gegenzug sind die finanziellen Mittel dafür allerdings knapp. Bei ihren Projekten können die Städte und Gemeinden nur bedingt auf Fördermittel hoffen. Bund und Freistaat stellen in diesem und nächstem Jahr lediglich jeweils insgesamt nur eine Million Euro für den Landkreis bereit. Die Kreisverwaltung hat deshalb reagiert und ihre Zuschüsse aufgestockt. Für Investitionen in der Kita-Landschaft möchte der Kreis jedes Jahr 600 000 Euro beisteuern – deutlich mehr Geld, als andere Kreisverwaltungen an ihre Kommunen austeilen.

Angesichts des hohen Investitionsbedarfs reicht die Summe von 1,6 Millionen Euro jedoch nicht annähernd, um alle Vorhaben mitzufinanzieren. Die Kreisverwaltung hat deshalb verschiedene Kriterien festgelegt, um einzelne Projekte zu priorisieren. Ganz oben auf der Liste stehen Vorhaben in Wittichenau, Bischofswerda, Sohland, Kamenz und Ottendorf-Okrilla. Wer wie genau profitiert, ist noch offen.

Eltern haben ab dem ersten Lebensjahr ihrer Kinder einen Anspruch auf Betreuung. Laut Kreisverwaltung könne der derzeit aber grundsätzlich überall in der Region auch gewährleistet werden. (SZ/sko)

zur Startseite