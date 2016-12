Investitionen ins Trinkwassernetz

Der Trinkwasserbetrieb der Stadt Wilsdruff will in den kommenden vier Jahren knapp 3,4 Millionen Euro ins Versorgungsnetz investieren. Das geht aus dem vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan hervor. Demnach soll bereits im kommenden Jahr eine Leitung am Landbergweg umverlegt werden. Dies wird notwendig für die geplante Anbindung ans zukünftige Gymnasium. Die Kosten liegen bei 600 000 Euro.

Zudem muss der Hauptwasserstrang in Grumbach auf einem Teilstück ausgetauscht werden. Dort hatte es im Dezember 2015 eine größere Havarie ergeben, die Stellen wurden nur provisorisch repariert. Für den Neubau sind 200 000 Euro veranschlagt. Dritte große Baumaßnahme wird der Tausch der Versorgungsleitung bei Kesselsdorf-Altfranken sein. Dort wird das Trinkwasser ins Wilsdruffer Netz gepumpt. Die Kapazitäten der Leitungen sind aber weitestgehend erschöpft. Um mehr Wasser ins Wilsdruffer Netz zu bekommen, werden größere Leitungen eingebaut. Die Kosten liegen bei 1,3 Millionen Euro. (hey)

zur Startseite