„Investitionen in Kinder sind nie verkehrt“ Bannewitz baut an Kindertagesstätten und Schulen, weil immer mehr Familien zuziehen. Doch wohin will sich die Gemeinde entwickeln?

Walter Kaiser, 68 Jahre alt, ist seit Oktober 2016 stellvertretender Bürgermeister von Bannewitz. Der gebürtige Gaustritzer war bis 1996 auch Bürgermeister von Goppeln, bis der Ort seine Selbstständigkeit verlor. Hier ist er im Gespräch mit SZ-Redakteurin Verena Schulenburg. © Andreas Weihs

Walter Kaiser, der für die Bürgergemeinschaft im Bannewitzer Gemeinderat sitzt, ist Ende Oktober vorigen Jahres auch zum ersten stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde gewählt worden. Da Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) wegen einer Erkrankung voraussichtlich erst im März wieder zurück auf den Chefsessel rückt, führt der 68-Jährige derzeit die Amtsgeschäfte von Bannewitz. Die SZ hat nachgehakt, welche Herausforderungen er für die Gemeinde 2017 sieht.

Sie sind nicht einmal drei Monate stellvertretender Bürgermeister von Bannewitz und schon ist Ihre Funktion gefragt. Herr Kaiser, konnten Sie sich binnen so kurzer Zeit überhaupt in die Geschäfte von Bannewitz einfügen?

Ich war zuvor schon zweiter stellvertretender Bürgermeister von Bannewitz und durch die Sitzungen im Gemeinderat denke ich, bin ich schon über wichtige Themen im Bilde gewesen. Derzeit werde ich auch zu den Amtsleiterbesprechungen ins Rathaus eingeladen. Ich möchte nicht nach außen erscheinen und dann von den Dingen nicht genug Ahnung haben.

Wie ist aus Ihrer Sicht 2016 für Bannewitz gelaufen? Sind Sie zufrieden?

Das vorige Jahr ist aus meiner Sicht für Bannewitz gut gelaufen. Der Haushalt war ausgeglichen und alle Maßnahmen, die auf dem Plan standen, sind realisiert worden. Das ist nicht selbstverständlich. Eine Gemeinde läuft nur, wenn die Finanzen stimmen. Dahingehend können wir zufrieden sein. Ich denke da zum Beispiel an die alte Schule in Goppeln, die denkmalgerecht saniert wurde, die Baumaßnahmen in der Possendorfer Kita oder die Ortsdurchfahrt in Golberode, die endlich gemeinsam mit dem Landkreis erneuert werden konnte. Auch die Planungen für die Bauarbeiten an der Grund- und Oberschule „Zum Marienschacht“ in Bannewitz sind angelaufen. Mitte dieses Jahres kann es hier losgehen.

Werden die Arbeiten an der Schule die größte Herausforderung für Bannewitz in diesem Jahr sein?

Jede Investition ist mit Herausforderungen verbunden. Ziel ist es, die Bannewitzer Einrichtung durch einen Anbau zu erweitern, darin neue Fachkabinette für die Oberschule zu schaffen und im Anschluss daran auch die Klassenzimmer im Altbau zu erneuern. Allein für den Anbau sind 2,2 Millionen Euro angesetzt.

Welche Investitionen stehen dieses Jahr noch auf dem Plan?

Wir haben den Fördermittelbescheid für die alte Schule in Cunnersdorf erhalten. Damit kann das Haus ab April saniert werden, um es künftig als Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung zu nutzen. 815 000 Euro wird das kosten, wobei Bannewitz einen Eigenanteil von 25 Prozent aufbringen muss. Aber auch die Planungen für die Dreifeldhalle in Bannewitz sollen dieses Jahr weitergehen, damit wir nach Möglichkeit 2018 bauen können. Für den Bauhof der Gemeinde ist dieses Jahr ein neuer Sozialtrakt geplant und nicht zu vergessen ist die neue Kita, die aktuell an der Boderitzer Straße in Bannewitz entsteht.

Diese wird doch aber von einem freien Träger gebaut und finanziert …

Schon, das Land dazu aber hat Bannewitz für rund 500 000 Euro gekauft. Es sind übrigens schon 21 Kinder dieser neuen Kita zugewiesen, die ab September dort betreut werden sollen. Die Kapazität der Einrichtung von insgesamt 105 Plätzen werden wir bald darauf auch benötigen. In der Kita auf der Windbergstraße beispielsweise muss ab Mai bis zu den Sommerferien mit einer Interimsgruppe gearbeitet werden.

Der Nachwuchs in Bannewitz macht neue Kitas, aber auch Kapazitäten in den Schulen nötig. Vor einigen Jahren noch stand die Zukunft der Grund- und Oberschule in Bannewitz aus Sicht des Freistaates auf der Kippe. Und nun platzt das Haus aus allen Nähten. Hätten Sie gedacht, dass es sich nun so entwickelt?

Nun ja, die Entwicklung der Geburtenzahl ist ja immer eine unbestimmte Größe. Für Investitionen ist das ein Unsicherheitsfaktor. Die Frage stellt sich aber schon, ob man nicht seitens der großen Politik diese Entwicklung hätte sehen können. In den Nachwuchs und damit auch in Bildung zu investieren, ist meiner Meinung nach nie rausgeschmissenes Geld.

Auf dem Areal an der B 170 in Bannewitz sollen nicht nur eine neue Kita, sondern bald auch über 60 Eigenheime stehen. Damit wächst Bannewitz um ein ganzes Stück. Ist das darüber hinaus irgendwo noch möglich oder überhaupt notwendig?

Inwiefern Bannewitz noch weitere Flächen für Wohnraum verträgt, müssen der Gemeinderat und die entsprechenden Planungsträger entscheiden. Ich finde, Wachstum in dieser Hinsicht ist nicht alles. Neben Platz fürs Wohnen steht einer Gemeinde auch Gewerbe gut zu Gesicht. Aber zur Urbanität gehört mehr. Eine Gemeinde muss in sich leben. Sie muss zusammenwachsen. Mit Siedlungserweiterung allein wird das nicht erreicht.

Was meinen Sie damit?

Damit eine Gemeinde wie Bannewitz lebt, sind die Menschen, die hier wohnen, gefragt. Viele ziehen aus Dresden hierher, haben hier ihr Eigenheim, genießen ihren Garten. Das allein reicht aber nicht. Die Menschen, die hier leben, müssen sich in das Leben der Gemeinde einbringen, damit diese selbst lebt. Und das ist mir mitunter noch zu wenig. Die Vereine haben dahingehend eine wichtige Aufgabe. Egal ob in den Bereichen Sport, Musik oder Feuerwehr. Die Integration in das Gemeindeleben erfolgt vor allem über die Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass Bannewitz auch in Zukunft die Vereine unterstützt.

Was persönlich wünschen Sie sich für die Zukunft von Bannewitz?

Genau das. Ich wünsche mir, dass das Engagement unserer Bürger noch stärker wird. Dadurch lebt die Gemeinde. Ich wünsche mir keinen Ort, in dem sich die eigenen Nachbarn nicht kennen, sondern einen Ort, in dem alle über ihren eigenen Gartenzaun schauen und etwas gemeinsam in Angriff nehmen.

Das Gespräch führte Verena Schulenburg.

