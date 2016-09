Investitionen für Pesterwitz Nach dem das Fördergebiet gescheitert ist, will der Ortschaftsrat, dass die Stadt investiert. Pläne gibt es schon einige.

Die Infrastruktur im Freitaler Ortsteil Pesterwitz soll besser werden. Ganz oben auf der Liste der Ortschaftsräte steht die neue Gestaltung des Dorfplatzes. Auf dem Grundstück neben dem Edeka-Markt, das heute als Parkplatz dient, und der Freifläche am Gutshof soll ein neuer Ortsmittelpunkt entstehen: mit Möglichkeiten für Märkte und Veranstaltungen. Auch die Bushaltestelle soll umgebaut werden. „Das sollte zeitnah umgesetzt werden“, sagt der Pesterwitzer Ortsvorsteher Wolfgang Schneider (CDU).

Nach dem Willen der Pesterwitzer sollen auch Flächen für Jugendliche entstehen. Geplant ist ein neuer Bolzplatz direkt in der Nähe der vorhandenen Sportanlagen – im neuen Wohngebiet Dölzschener Straße Ost. Außerdem soll der Pesterwitzer Sportverein einen neuen Kunstrasenplatz bekommen. Mehr Grünflächen und Parks könnten durch die Umgestaltung des ehemaligen „Neuen Friedhofs“ geschaffen werden. Der Ortschaftsrat plant auch mit der finanziellen Hilfe der Stadt zur Feier des 950-jährigen Bestehens von Pesterwitz.

Eigentlich sollten 14 Vorhaben mit Fördermitteln umgesetzt werden. Die Stadtverwaltung wollte den Ortsteil zum Fördergebiet im Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ machen – und so etwa 2,3 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Doch Pesterwitz wurde nicht in das Programm aufgenommen. „Das ist bedauerlich“, sagt Schneider. „Die Karten werden nun neu gemischt.“ Denn die Forderungen würden offen bleiben.

Der Ortschaftsrat hat einen Teil der Vorhaben nun für den Haushalt 2017 und die kommenden Jahre angemeldet. Ob sie umgesetzt werden, hängt von der Haushaltsplanung der Stadt ab. Erst in den kommenden Wochen beraten die Stadträte über den Haushalt für 2017 und die mittel- und langfristige Finanzplanung.

