Investition in altersgerechtes Wohnen Die Neustädter Wohnungsbau- und Wärmeversorgungsgesellschaft will Erdgeschosswohnungen für Senioren umbauen. Die Anzahl ist jedoch begrenzt.

Zu einer seniorengerechten Wohnung gehört unter anderem eine ebenerdige Dusche, ähnlich wie diese. © picture-alliance/ gms

Die Wohnungsbau- und Wärmeversorgungsgesellschaft in Neustadt (WWGN) will ihren Fokus mehr auf altersgerechte Wohnungen setzen. Das machte Geschäftsführer Matthias Scholze im Stadtrat deutlich, als er den Jahresabschluss für 2015 vorstellte. Die städtische Tochtergesellschaft will an der Dr.-Otto-Nutschke-Straße damit beginnen, Wohnungen seniorengerecht umzubauen.

Es soll beispielsweise die bestehende Raumaufteilung aufgebrochen werden. Dadurch könne ein neuer Grundriss entstehen, wie Scholze erklärte. Die kleineren Bäder und Küchen sollen nicht mehr getrennt, sondern nach dem Umbau als ein Raum genutzt werden können. Als großzügiges Bad zum Beispiel. Vorläufig sind zwei Wohnungen im Erdgeschoss dafür vorgesehen. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf geschätzt 25 000 Euro – je Wohnung. Diese Investition wird sich in den künftigen Mieten widerspiegeln. Auch das macht der Geschäftsführer deutlich. „Wir werden für den Aufwand eine andere Miethöhe verlangen“, sagte Scholze. Er sprach von einer Steigerung von rund zwei Euro pro Quadratmeter für die altersgerechten Wohnungen.

Gebäudestruktur hat Grenzen

Die WWGN würde gern noch mehr solcher seniorengerechten Wohnungen anbieten. „Die Gebäudestruktur lässt das aber kaum zu“, sagt Matthias Scholze. In einigen Häusern hätte der Großvermieter zwar Treppenlifte montieren können. Auch ebene und damit barrierefreie Duschen hätten Wohnungen bekommen. Mehr sei aber kaum möglich.

Die WWGN gehört zu den größten Anbietern auf dem Wohnungsmarkt im Raum Neustadt. Das Kerngeschäft betrifft die Verwaltung von eigenen Mietwohnungen. Ende 2015 gehörten genau 1 075 Wohnungen, 25 Gewerbeeinheiten, fünf Garagen und elf Stellplätze zum Bestand. 99 von 100 Wohnungen sind dabei voll- beziehungsweise teilsaniert. Im vergangenen Jahr konzentrierte sich die WWGN deshalb vorrangig auf Instandhaltungen, als auf Sanierungen. Mehr als 630 000 Euro wurden dafür verwendet.

Bezogen auf den Quadratmeter sind die durchschnittlichen monatlichen Nettomieten um einen Cent gestiegen. Konkret waren es 4,64 Euro, die Mieter zahlen mussten. Der Betrag liegt mit fast einem Euro Unterschied deutlich unter der durchschnittliche Bruttokaltmiete in Sachsen. Diese betrug genau 5,47 Euro pro Quadratmeter. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt wird der Unterschied noch deutlicher. Deutschlandweit zahlten Mieter im Schnitt 6,37 Euro pro Quadratmeter für eine Mietwohnung.

Trotz der niedrigen Preise kann die WWGN in den kommenden Jahren nicht auf mehr Mieter hoffen. Im Gegenteil: Die Gesellschaft muss sich in der Region Neustadt weiter auf einen Rückgang an Einwohnern einstellen. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Nachfrage nach Wohnraum. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist dieser rückläufig. Dementsprechend hat sich auch der Leerstand entwickelt. Ende 2015 standen 160 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten leer. Bei den Wohnungen sind das rund 15 Prozent Leerstand. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Die Wohnungsbau- und Wärmeversorgungsgesellschaft hat in den vergangenen Jahren aufgrund von Leerstand bereits mehrere Blöcke im Neustädter Wohngebiet abgerissen. Um das Thema kommt Matthias Scholze auch in den kommenden Jahren wohl nicht herum. „Wir werden uns darüber wieder verständigen müssen“, kündigte er an.

Kleinere Wohnungen werden rar

Noch eine andere Herausforderung erwartet die Gesellschaft. Diese betrifft die Größe der Wohnungen. Kleine Wohnungen mit einem oder zwei Zimmern sind auf dem Mietwohnungsmarkt nach wie vor sehr beliebt – und werden immer begehrter. Denn es gibt mehr Alleinstehende und Kinderlose, die kleine, bezahlbare Wohnungen suchen. Auch die wirtschaftliche Lage vieler Menschen mache kleinere Wohnungen zunehmend attraktiver. Geschäftsführer Matthias Scholze prognostiziert, dass die Zahl der Erwerbspersonen unter den potenziellen Mietern weiter sinken wird. Zudem steigt die Zahl der Rentner. Die Menschen im ländlichen Raum werden deshalb ein niedrigeres Einkommen zur Verfügung haben, als im Bundesdurchschnitt. Für die WWGN ist diese Entwicklung nicht neu. Sie wird ihr Wohnungsangebot entsprechend neu ausrichten. Die Gesellschaft hat beispielsweise nur noch einen Block im Bestand, in dem es ausschließlich Vier-Raum-Wohnungen gibt.

zur Startseite