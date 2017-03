Inventur im Bautzener Tierheim 2016 wurden weniger Katzen und Hunde abgegeben. Doch die finanzielle Lage bleibt gespannt.

Katrin Zorn gehört zu den Mitarbeitern des Bautzener Tierheims. © Archivfoto: Robert Michalk

Katzen, Hunde, Kaninchen – im Bautzener Tierheim in Bloaschütz findet sich in der Not immer ein Plätzchen. Beinah täglich wird ein neues Tier gebracht, wenngleich die Zahl der Neuzugänge in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist. Zugleich finden viele Tiere von Bloaschütz aus aber auch ein neues Zuhause. Hinter dem Heim steckt der Bautzener Tierschutzverein. Ein von der öffentlichen Hand unterhaltenes Heim gibt es im Landkreis hingegen nicht. Der Verein kümmert sich darum, dass die laufenden Kosten und die Investitionen in der Einrichtung gestemmt werden können. Um herrenlosen Tieren auch künftig ein Heim geben zu können, ist die Einrichtung dringend auf Spenden angewiesen.

Insgesamt 270 Tiere kamen im vorigen Jahr ins Tierheim

Unterm Strich ist das eine hohe Anzahl – zumal sich hinter jedem Fall auch immer ein Schicksal verbirgt. Im Vergleich zu 2015 gibt es allerdings einen deutlichen Rückgang. Seinerzeit nahmen die Mitarbeiter in Bloaschütz 336 Tiere auf. Gewissermaßen kam somit fast jeden Tag ein Tier ins Heim. In den Jahren zuvor wurden sogar noch mehr Katzen, Hunde, Ziervögel, Kaninchen oder Meerscheine vorbeigebracht. Für das Jahr 2013 verwiesen die Verantwortlichen auf 400 Tiere. In vielen Fällen sind die Tiere nur für eine bestimmte Zeit in Bloaschütz, können oft an liebevolle Halter vermittelt werden. Doch gerade bei älteren Tieren ist das wiederum nicht immer einfach. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lebten übrigens exakt 100 Tiere in der Einrichtung am westlichen Bautzener Stadtrand.

190 Katzen – die größte Gruppe der Neuzugänge

In 135 Fällen handelte es sich um Fundtiere, vorbeigebracht von privaten Findern, Polizisten oder Ordnungsamtsmitarbeitern. 41 Fellbüschel wurden von ihren bisherigen Besitzern abgegeben – aus ganz verschiedenen Gründen. Zum Teil müssen die Behörden auch eingreifen, wenn sie das Tierwohl gefährdet sehen und Besitzern die Katze wegnehmen. Das war bei vier Tieren der Fall. Aktuell leben rund 80 Katzen im Tierheim.

60 Hunde wurden aufgenommen

Auch bei den Hunden ist die Zahl der untergebrachten Tiere zurückgegangen. 2015 fanden in der Einrichtung noch fast 100 Hunde vorübergehend oder auf Dauer ein neues Zuhause. Wie bei den Katzen handelt es sich ebenso bei den meisten Hunden um Fundtiere. In zehn Fällen trennten sich Frauchen und Herrchen von ihren Vierbeinern und brachten sie deshalb ins Tierheim. Dahinter stecken beispielsweise auch Umzüge und die Tatsache, dass die Tiere in der neuen Wohnung nicht mehr gehalten werden können. Zweimal waren Besitzer aber offenbar auch überfordert: Die Statistik weist zwei Hunde auf, die von Mitarbeitern von Behörden in Verwahrung genommen werden mussten.

98 000 Euro wurden voriges Jahr gespendet

Das Geld wurde unter anderem für den Bau der neuen Biokläranlage ausgegeben. Auch die laufenden Kosten wie Heizung oder Tierarztkosten werden davon bestritten. Hinzu kommen zahlreiche Futterspenden. „Wir danken allen Spendern, die unsere Arbeit unterstützen“, so Nicole Schmidt vom Tierheim. Im Etat von 2016 klaffte eine Lücke von 15 500 Euro. Und auch jetzt wird dringend Geld benötigt, um unter anderem eine neue Industriewaschmaschine anzuschaffen. „Vielleicht gibt es auch ein Unternehmen, das so eine Maschine abgeben kann“, sagt Nicole Schmidt.

Spendenkonto Tierheim Bautzen: Tierschutzverein Bautzen, IBAN: DE 58 8555 0000 1000 0025 40, BIC: SOLADES1BAT

173 Tiere konnten 2016 vermittelt werden

Bei der großen Mehrheit der vermittelten Tiere handelt es sich um Katzen. Die Mitarbeiter in Bloaschütz fanden für insgesamt 138 ihrer mauzenden Schützlinge ein neues Zuhause. Das sind 30 weniger als 2015. Zugleich konnten 25 Hunde das Tierheim verlassen – genauso viele wie im Jahr zuvor. Auch die Anzahl der vermittelten Kleintiere blieb mit 18 konstant. Wer Interesse an einem Tier hat, kann jederzeit zu den Öffnungszeiten im Tierheim vorbeischauen und sich informieren. Bei den Hunden freuen sich die Mitarbeiter übrigens auch über Freiwillige, die einfach nur regelmäßig mit den Tieren aus dem Heim Gassi gehen.

Tierheim Bautzen-Bloaschütz, Bloaschütz 23a, Öffnungszeiten: Di. bis Fr.: 13 bis 16 Uhr, Sa., So. & Feiertag: 11 bis 16 Uhr, 035937 80290

