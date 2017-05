Internetseite startet mit Hindernissen Die Homepage der Gemeinde bietet mehr Informationen und Service. Aber in den ersten Stunden kann es Probleme geben.

Wer sich derzeit nicht unbedingt per E-Mail mit der Gemeinde Kriebstein in Verbindung setzen muss, sollte mit seinem Anliegen bis zur nächsten Woche warten. Auch ansonsten brauchen die Nutzer dieses kurzen Postweges möglicherweise mehr Geduld als üblich, bevor sie eine Antwort erhalten. Denn heute geht die neue Internetseite der Gemeinde ans Netz. Das bringt ein kleines Problem mit sich. „Wir behalten zwar unsere E-Mail-Adresse, aber die muss zu dem neuen Anbieter importiert werden. Das kann bis zu 48 Stunden dauern. In dieser Zeit können wir keine E-Mails versenden oder empfangen“, erklärt Bürgermeisterin Maria Euchler (FW).

Ansonsten bietet die Homepage vor allem für die Kriebsteiner Bürger mehr Informationen und Service. „Ganz neu ist ein Veranstaltungskalender“, so Euchler. Außerdem weist sie auf ein sogenanntes Schnellkontaktformular hin. Über das landet das Anliegen des Nutzers direkt bei dem verantwortlichen Mitarbeiter. Die meisten Formulare, die bisher nur ausgedruckt, erst dann ausgefüllt und per Post an die Verwaltung zurückgeschickt werden mussten, können jetzt direkt am Computer bearbeitet werden. So sparen die Kriebsteiner Wege, wenn sie zum Beispiel ihr Kind in der Kita anmelden oder einen Antrag auf Erlass der Zweitwohnungssteuer stellen wollen.

zur Startseite