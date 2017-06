Internetseite fürs Rittergut Der Eigentümer will künftig auf diesem Wege über den Baufortschritt informieren.

Das Rittergut in Seifersdorf. © Thorsten Eckert

Die Planungen rund um das Rittergut Seifersdorf gehen weiter. Jetzt hat der neue Eigentümer Frank Nieder eine Internetseite zu dem Projekt freigeschaltet. „Noch ist sie unvollständig. Wir werden sie in den kommenden Tagen und Wochen vervollständigen“, sagte der Investor. Künftig wird auf der Internetseite über das aktuelle Baugeschehen zur Sanierung und Bebauung des Ritterguts Seifersdorf informiert. Bisher sind zahlreiche Fotos von dem Areal und der Umgebung zu sehen. Internetverweise auf den Förderverein Schloss Seifersdorf, die Seifersdorfer Kita und die Gemeinde Wachau ergänzen den Auftritt. „Außerdem sind wir dabei, die Planungen für den Ausbau der Scheunen, Ställe und des Herrenhauses zu erarbeiten“, sagt Frank Nieder. Auch würden derzeit die Verträge für die Aufteilung des Gutes in die einzelnen Parzellen ausgearbeitet.

Im Frühjahr wurde bekannt, dass der Dresdner Unternehmer Frank Nieder das Rittergut in Seifersdorf übernommen hat. Gemeinsam mit Architekt Peter Müller vom Büro Müller+Müller legte er ein Konzept für die Bebauung vor. Danach soll die historische Bausubstanz stehen bleiben. Die teils riesigen Ställe werden nach seinen Angaben aufgeteilt und in Reihenhäuser umgewandelt. Nur in dem Stallhaus, das sich hinter dem Herrenhaus befindet, werden Wohnungen eingerichtet.

Bei der Gestaltung will sich Frank Nieder an die Vorgaben des Denkmalschutzes halten: Satteldach und die Fassade teilweise holzverkleidet. Zu jedem Doppel- und jedem Reihenhaus gehört ein Grundstück. Auf dem Gelände werden sich zwei Gewässer befinden. Ein Bassin direkt am Herrenhaus und ein Teich an der Mauer. Die Zufahrt erfolgt durch das Tor an der Tina-von-Brühl-Straße. Der Verkehr wird dann über eine Art Ringstraße geführt. Von dort gehen dann mehrere Stichstraßen zu den Häusern ab. Gewerbe, wie es noch vom Vorgänger geplant war, ist nicht vorgesehen. Nach seinen Worten wird nach Vertragsunterzeichnung das Wohngebäude vom Verkäufer errichtet. Der Innenausbau erfolgt nach den Vorstellungen des Käufers. Anfang Mai war der Verkauf des mehrere Hektar großen Areals in der Mitte von Seifersdorf bekannt geworden. Anwohnern war zunächst ein unscheinbarer Briefkasten mit der Aufschrift „Rittergut Seifersdorf GmbH & Co. KG“ am Tor aufgefallen.

Dann bestätigten Frank Nieder aus Dresden – er ist Geschäftsführer einer Gerüstbaufirma – sowie der bisherige Eigentümer Gernot Glatz den Wechsel.

www.rittergut-seifersdorf.de

