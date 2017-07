Internetkabel gekappt: Polizei sucht Zeugen

Hilfeleistung endet hinter Gittern Görlitz. Am Sonntagnachmittag vollstreckten Ludwigsdorfer Bundespolizisten auf der A4 bei Görlitz einen Haftbefehl. Dem Gesuchten wird Diebstahl im besonders schweren Fall vorgeworfen. Vor der Einfahrt in den Tunnel Königshainer Berge stach den Beamten ein in einer Parkbucht abgestellter Audi ins Auge, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Montag mitteilte. Der Grund für das illegale Parken war schnell gefunden: Dem polnischen Pärchen war auf dem Weg von den Niederlanden zurück in ihre Heimat der Diesel ausgegangen. Nur kurze Zeit später fuhr ein weiteres Pärchen mit einem VW Golf in besagte Parkbucht. Wie sich herausstellte, war der polnische Fahrer seinem Freund mit dem notwendigen Kraftstoff zu Hilfe geeilt. Eine Überprüfung ergab, dass nach dem in Zgorzelec lebenden „Diesel-Lieferanten“ die Staatsanwaltschaft Heilbronn fahndete. Das Amtsgericht Heilbronn hatte im letzten Jahr einen Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls erlassen. Da der 29-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, bleibt ihm nun ein 120 Tage andauernder Gefängnisaufenthalt vorerst nicht erspart. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab zudem, dass der Zgorzelecer sein Kraftfahrzeug offensichtlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Außerdem teilten die polnischen Behörden auf Nachfrage mit, dass dem VW-Fahrer bereits im November 2015 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Weitere Ermittlungen hierzu werden durch das zuständige Autobahnpolizeirevier Bautzen geführt.

Unter Drogeneinfluss gefahren Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat in der Nacht zum Sonntag auf der A4 einen Ford Mondeo kurz nach dem Autobahntunnel Königshainer Berge angehalten. Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise des 29-jährigen Fahrers aufgefallen. Ein Drogenschnelltest verriet bei dem polnischen Mann den Konsum von Cannabis. Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem noch ein Tütchen mit Marihuana. Sie begleiteten den Mann zur Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Zwei Fahrräder gestohlen Görlitz. An der Dr.-Kahlbaum-Allee haben Diebe in der Nacht zum Sonntag in Görlitz zwei Fahrräder gestohlen. Das rote 26-Zoll-Mountainbike der Marke Focus und das etwas größere, schwarze Herrentrekkingrad der Marke Renegade standen im Bereich der Obermühle auf dem Fahrradträger eines Autos. Den Zeitwert der beiden Räder bezifferten die Eigentümer in Summe mit rund 2300. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Bikes wird gefahndet.

Verdächtiger kommt mit großem Polizeiaufgebot zur Verhandlung Görlitz.Montagmorgen ist in Görlitz das Gerücht über einen mutmaßlichen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos der sächsischen Polizei kursiert. Dieses entspricht nicht den Tatsachen. Im Auftrag der Justiz haben Beamte des Einsatzzuges und der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Görlitz einen Insassen der örtlichen Justizvollzugsanstalt zu einem Gerichtstermin überstellt.

Telefonzuleitungen beschädigt Rothenburg. Am Sonntagabend hat ein bisher unbekannter Tatverdächtiger in Rothenburg an mehreren Grundstücken am Marktplatz die Telefonzuleitungen zerstört. Ein Zeuge stellte am Abend fest, dass kein Internetsignal an seinem Computer anlag. Beim Blick aus dem Fenster sah er einen Mann, welcher sich an dem Hausanschlusskasten zu schaffen machte. Offenbar durchtrennte der Unbekannte mit einem Seitenschneider die Leitungen. Laut ersten Angaben schätzte der Zeuge den männlichen Täter auf ein Alter zwischen 40 und 45 Jahren. Er hat eine normale Figur und eine Größe von etwa 1,75 Meter. Bekleidet war er mit einem hellen Oberteil sowie dunklen Hosen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Beschädigungen oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz unter der Telefonnummer 03581 6500 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zwei Garagentüren aufgebrochen Mittelherwigsdorf. Am Sonntagnachmittag sind Unbekannte in Mittelherwigsdorf an der Kleinen Straße in zwei Garagen eingebrochen. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet, jedoch entstand bei der Tat Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Frau bestohlen Zittau. Sonntagnacht meldete eine Frau der Polizei in Zittau den Diebstahl ihrer Handtasche. Mit ihr verschwanden auch alle eingesteckten Dokumente, Wohnungsschlüssel und eine Geldbörse. Die Täter sollen zuvor über den Hintereingang in ein Gebäude an der Äußeren Oybiner Straße eingedrungen sein und dort die Habseligkeiten der Dame mitgenommen haben. Eine Streife des örtlichen Reviers überprüfte das Umfeld des Tatortes. Sie fand jedoch weder Tasche noch Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Motorradfahrer gestürzt und verletzt Halbendorf. Am Sonntagvormittag ist in Halbendorf ein Motorradfahrer gestürzt. Eine 67-jährige Autofahrerin befuhr die Dorfstraße und bremste, weil sie abbiegen wollte. Dies bemerkte der 62-jährige Fahrer einer Suzuki offenbar zu spät. Er bremste scharf, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.

Mopedfahrer schwer verletzt Bad Muskau. In Bad Muskau ist am Sonntagabend ein Mopedfahrer auf der Schmelzstraße gestürzt. Der 16-Jährige kam aus bisher unbekannter Ursache zu Fall. Er verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An seiner Simson entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.