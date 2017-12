Internetfreund entpuppte sich als Gauner Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bat ein Mann eine junge Frau um Geld. Als sie nicht zahlte, erpresste er sie.

© dpa

Pirna. Sie wollte nur helfen. Doch das wurde einer jungen Frau aus dem Raum Pirna zum Verhängnis. Über ein Internetspiel hatte die heute 18-Jährige Michael D. kennengelernt. Beide verstanden sich gut. Auch abseits des Spiels chatteten sie miteinander und tauschten sich über Persönliches aus, im September vergangenen Jahres sogar Nacktbilder. „Ich habe erst überlegt, ob ich das wirklich machen soll“, erklärt die Auszubildende am Amtsgericht in Pirna. Sie hatte es dann aber doch getan und ungefähr zehn Fotos an den Angeklagten geschickt.

Etwa zur selben Zeit bat Michael D. die junge Frau auch um Geld. Er habe Krebs und könne nicht arbeiten gehen. Deshalb sei das Geld immer knapp, schrieb er ihr. Die Geschädigte hatte Mitleid und willigte ein, dem 27-Jährigen monatlich 50 Euro zukommen zu lassen, damit er sich etwas zu essen kaufen kann. Insgesamt 200 Euro seien ausgemacht gewesen, sagt sie. Laut ihrer Aussage hatte der Angeklagte drei Geldsendungen bekommen, die vierte wohl aber nicht. „Er drängte mich dann, dass ich das Geld noch einmal schicken sollte, doch das wollte ich nicht“, schildert sie. Daraufhin hatte Michael D. mit der Veröffentlichung der Nacktbilder gedroht. Die junge Frau aber war standhaft geblieben und hatte Anzeige erstattet.

„Die angebliche Erpressung hat es nie gegeben“, bestreitet Michael D. die Vorwürfe. Er behauptet, die Geschädigte nur einmal um Geld gebeten zu haben. Auch sei es da nur um 50 Euro gegangen und nicht um 200. Im Übrigen habe er immer vorgehabt, das Geld zurückzuzahlen, sagt er. Die Fotos, so versichert er, habe er längst gelöscht. Ein Großteil der Chatprotokolle existiert heute nicht mehr, so dass nicht geklärt werden kann, um wie viel Geld es wirklich gegangen war. Klar ist aber, dass es die Erpressung tatsächlich gegeben hat, denn diesbezüglich sind eindeutige Nachrichten vom Angeklagten an sein Opfer erhalten geblieben.

Da der Deutsche bereits vorbestraft ist, kann das Gericht nicht mehr mit einer Geldstrafe auf seinen Erpressungsversuch reagieren. Drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 60 gemeinnützige Arbeitsstunden lautet das Urteil.

