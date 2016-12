Internetausbau ist Thema im Kreistag Neben dem Breitband für den Landkreis beschäftigen sich die Räte vor allem mit Finanzen und der Haushaltsstruktur.

Blick in eine Kreistagssitzung. © Nikolai Schmidt

Die finanzielle Situation des Landkreises Görlitz ist eines der wichtigen Themen der nächsten Sitzung der Kreisräte. Auf der Tagesordnung steht unter anderem wie Einnahmen in den Jahren 2017 bis 2019 erhöht und Ausgaben gesenkt werden sollen. In diesem Zusammenhang steht ein weiterer Punkt: die Haushaltssatzung und der Budgetplan 2017/2018 des Kreises. Um Finanzen dreht es sich ebenfalls bei einem Beschluss zur Kuweit, der Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft. Die entsprechende Vereinbarung soll geändert werden. Und: Mit der Stadt Görlitz soll es eine Zuschussvereinbarung für die Volkshochschule und Musikschule Görlitz geben. Weitere Themen der Sitzung: unter anderem der wirtschaftliche Strukturwandel in der Lausitz, ein neuer ehrenamtlicher Stellvertreter für den Kreisbrandmeister und der Breitbandausbau. (SZ)

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreistages findet am 14. Dezember, 14 Uhr, in der Aula des Beruflichen Schulzentrums, Carl-von-Ossietzky-Straße 13-16 in Görlitz statt.

