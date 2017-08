Internetausbau in Tharandt beginnt Jetzt wird gegraben. Ende des Jahres können 2 600 Haushalte in Tharandt und Ortsteilen schneller im Netz surfen.

Im Stadtgebiet und den Ortsteilen werden zwischen der zentralen Vermittlungsstelle und den Verteilern Kupferkabel durch Glasfaserkabel ersetzt. © dpa

Die Deutsche Telekom erneuert derzeit die Technik für ein schnelleres Internet in Tharandt. Dabei werden im Stadtgebiet und den Ortsteilen zwischen der zentralen Vermittlungsstelle und den einzelnen Verteilern die Kupferkabel durch Glasfaserkabel ersetzt. Zudem werden laut die Verteiler zu Multifunktionsgehäusen umgebaut, teilt die Telekom mit. Die Praxis sieht so aus: Je näher der Kunde an einem sogenannten Multifunktionsgehäuse wohnt, desto höher ist die Geschwindigkeit im Netz.

Nachdem die Vorbereitungen nun weitestgehend abgeschlossen sind, startet jetzt der eigentliche Ausbau, erklärt Tharandts Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos). Die Kabelverzweiger werden beginnend „Am Goldrändchen“, nahe der Kreuzung Roßmäßlerstraße/Talmühlenstraße in Tharandt erneuert. Das Aufrüsten der 14 Kabelverzweiger im Stadtgebiet sei der letzte notwendige Schritt, um das gesamte Netz im Stadtgebiet planmäßig in Betrieb nehmen zu können, erklärt Ziesemer. Bis dahin müssen sich die Tharandter hier und da auf kleinere Baustellen einrichten. „Wir werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich halten“, versichert Kai Gärtner, Regio-Manager bei der Telekom. Der Bau gehe in kleinen Abschnitten voran.

Ziel des Unternehmens ist es, dass ab Mitte Dezember dieses Jahres rund 2 600 Haushalte in Tharandt schneller im Internet surfen können als bisher. Laut Telekom wird das neue Netz so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Das maximale Tempo beim Herunterladen von Daten steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde und beim Hochladen auf bis zu 40 Megabit pro Sekunde.

In einigen Lagen ist allerdings noch Geduld gefragt. In Grillenburg wird die Telekom nicht investieren. Hier sucht die Stadt Tharandt nach einer anderen Lösung.

zur Startseite