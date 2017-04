Internetausbau in Kottmar startet Die Telekom verlegt in den nächsten Monaten 16 Kilometer Glasfaserkabel.

Symbolbild: Am Dienstag hat der Glasfaser-Ausbau in der Gemeinde Kottmar begonnen. © dpa

Kottmar. Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt wird gegraben. So kündigt Ralf Thiem, Projektleiter der Telekom für den Breitbandinternet-Ausbau im Landkreis Görlitz, die Erd-Arbeiten an, die jetzt rund um den Kottmar anstehen. Die Telekom hat am Dienstag mit dem Ausbau für schnelle Internetanschlüsse in der Gemeinde begonnen. 16 Kilometer Glasfaser will die Telekom in den nächsten Monaten verlegen sowie 19 neue Verteiler mit moderner Technik aufstellen. Über 1700 Haushalte und Betriebe sollen das ab November nutzen können.

Ausgebaut wird jetzt in den Ortsteilen Kottmarsdorf, Niedercunnersdorf und Obercunnersdorf. Das neue Netz soll so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind, heißt es von der Telekom. Auch das Streamen von Musik und Videos wird bequemer. Das Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit pro Sekunde. Das hat seinen Preis: Das Verlegen von Glasfaser kostet rund 70 000 Euro pro Kilometer, berichtet das Unternehmen. Auch werden die Erdarbeiten nicht ohne Beeinträchtigungen ablaufen. „Wir werden das aber für die Anwohner so gering wie möglich halten. Wir gehen immer in überschaubaren Bauabschnitten vor“, erläutert Ralf Thiem.

Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorgt für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Kunden in Kottmar können dann ab November ihren Vertrag erweitern oder einen neuen abschließen. Dabei helfen die Mitarbeiter im Telekom Partnershop in Löbau am Altmarkt 3. (SZ)

